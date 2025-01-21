殺傷力更勝就職演說 川普在白宮說了又做了什麼？

美國總統川普20日就職之後，立即對關稅議題發言，並簽署多項與移民、能源及政府人事相關之行政命令。

1. 美國可能於2月1日起對墨西哥及加拿大課徵25%關稅

川普於20日晚間在白宮表示，「我們正在考慮對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，因為他們允許大量民眾進入，以及芬坦尼進入（美國）」；「我認為我們將在2月1日執行」。

川普並未對中國產品的關稅設定日期，表示這將取決於更多的討論。

2. 川普威脅對歐盟實施關稅，如果歐盟不購買更多美國石油

川普抨擊美國對歐盟的貿易逆差，威脅歐盟若不購買更多美國石油，將對歐盟課徵關稅。他20日晚間簽署多項行政命令時表示，「他們不買我們的汽車，不買我們的農產品，他們幾乎不買任何東西；但我們買他們的汽車，並買他們的農產品。因此我們的作法是實施關稅，或他們必須購買我們的石油」。

3. 川普表示美國「取得半數」TikTok股權

他簽署行政命令，給予抖音75天的期限，並表示美國「應該有權得到半個TikTok（股權）」。這項命令使原訂於19日開始的TikTok禁令得以延後執行。

他表示，如果TikTok在這段期間結束後最終仍獲准在美國繼續營運，美國應該得到「TikTok的一半價值」；「如果我不做這項交易，（TikTok）將毫無價值。如果我做成這項交易，價值可能達到1兆美元」。

4. 對中國的關稅，取決於中國將TikTok賣給一家美國公司

川普表示，如果中國不批准將TikTok賣給美國公司，他「確定能夠」對中國實施關稅。他說，「如果我們想要與TikTok做成交易，且的確是一項好的交易，而中國不批准，則我認為他們最終仍將批准，因為我們會對中國實施關稅」；「我並不是做我將這樣做，而是你們確定能夠如此做」。他表示，關稅稅率可能高達100%。

5. 川普表示，他將會晤普亭與澤倫斯基，促成停火協議

他說，「我將與普亭總統會面」；至於時間，「我不知道。正在安排中」。；他並表示，烏克蘭總統澤倫斯基告訴他，他想要達成協議。

6. 川普將首訪沙國

川普表示，以往美國總統首次出訪都是去英國，但這次他選擇沙烏地阿拉伯，「因為他們同意購買4,5000億美元的美國產品」。他並指出，如果沙國再發出大訂單，他可以再訪沙國。

7. 美股期指由紅翻黑，美元匯率由黑翻紅

川普表示將對墨西哥及加拿大開徵關稅，使標普500期指由上漲0.5%逆轉為下跌0.5%。

美元匯率原本因為川普並未立即對主要貿易夥伴啟動關稅，因而貶值，但在上述宣示之後美元貶幅立即大為縮小。21日亞洲市場墨西哥指索及加幣對美元匯率分別貶值1.2%及1.1%，將20日的升幅完全吐出。

離岸人民幣對美元匯率升到6周來高點，因為川普並未發表立即性的關稅相關聲明；人民幣升值逾1%，為7.25；泰銖、馬幣及韓元等亞洲貨幣也都對美元升值。日圓也因為投資更加預期日銀將再度升息而升高，報155.2。

8. 川普簽署一連串移民行政命令，限制移民進入美國，及取得美國公民權

這些命令包括指毒品集團為恐怖組織，重新定義「屬地主義公民權」，以及「重新安排美國的難民允許計畫」。川普也宣布美─墨邊境進入緊急狀態，給予聯邦政府更多權力採取行動，以阻止移民穿越邊境。

9. 撤銷多項拜登的行政命令

凍結聯邦政府人事，要求員工返回單位上班。

川普簽署新政府將退出巴黎氣候協定的行政命令，以廢除拜登的氣候主張；川普在簽字時表示，此舉將為國家節省「逾1兆美元」。

10. 川普廢除一系列能源命令

包括退出巴黎氣候協定，取消政府對石油及天然氣生產的各項管制，並限制發展「足以毀滅社區，巨大且骯髒的風力渦輪」。