川普稱北韓為擁核國 稱與金正恩關係友好「他會歡迎我回來」

甫就任的美國總統川普談及北韓議題，罕見稱北韓為「擁核國」，並自信表示自己與北韓領導人金正恩關係友好，「我認為他會歡迎我回來」，引起外界對重啟談判的期待。

韓聯社報導，川普在當地時間20日於白宮辦公室就前任總統拜登對北韓威脅的警告表示，他在第一次任期內與金正恩關係「非常友好」，「他很喜歡我，我也很喜歡他，我們相處得非常好」；他也強調，當時與北韓關係好轉很多。

川普指出，北韓現在是非常大的威脅，「現在他們是擁核國（nuclear power）」，但他仍認為金正恩會相當歡迎他重回白宮，展現對於未來與北韓重啟談判的信心。

報導指出，美國政府過去都盡量避免以「擁核國」稱北韓，以免被認為支持北韓持有核武，川普做為總統的這次用詞相當罕見。但目前尚不清楚川普是在了解這個用詞的外交含意下故意為之，還是單純說明北韓持有核武的事實。

隨川普上任的新美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）先前在人事聽證會上，也曾用「擁核國」稱呼北韓，引發外界對川普政府可能改變就北韓非核化目標的憂心。

以不動產起家的川普也提及在北韓建設公寓的可能性，認為擁有許多海岸的北韓具有相當大的潛力。他過去也曾數次提及相關議題，認為北韓擁有相當優秀的地理位置。