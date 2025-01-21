快訊

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

聽新聞
0:00 / 0:00

影／川普發現拜登留下的親筆信！狂簽行政命令差點忘記

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普20日於白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，經記者提醒發現拜登留下的親筆信。歐新社
美國總統川普20日於白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，經記者提醒發現拜登留下的親筆信。歐新社

美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，接著在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令，期間在記者提醒下發現前總統拜登留給他的親筆信。

川普簽署文件時，福斯新聞記者杜西（Peter Doocy）問及前總統拜登是否留下親筆信，川普這才想起這件事，並在「堅毅桌」 （Resolute desk）抽屜內發現一封白色信函，封面寫著「47」，代表川普本次就任第47任總統。

事後川普還謝謝杜西，開玩笑說如果不是有人提起，「我可能好幾個月也不會發現這封信」。但川普並未當場拆開，而是先將信擺到一邊。他還說自己4年前也留給拜登親筆信。

華盛頓郵報報導，親筆信的傳統源自1989年總統雷根（Ronald Reagan），當時雷根給接任的老布希（George H.W. Bush）一張信紙，寫著「別讓火雞打垮你」（Don't let the turkeys get you down，意指別讓自大的蠢蛋害你壞事）。

歐巴馬2016年留給川普的則是公開親筆信中最長的一封，也是第一封並未稱呼收信人名字的信。歐巴馬在信中對川普說教，強調總統有維護民主的責任。據信川普收到歐巴馬親筆信時相當感動，讀完後立即致電歐巴馬，但當時歐巴馬正在飛往加州的途中，兩人未能直接通話。

洛杉磯時報報導，4年前川普雖然打破慣例，未出席拜登的就職典禮，但仍依循傳統留給拜登一封親筆信。拜登在2021年就職典禮後向一些幕僚展示了這封信，但並未公開內容。其他人形容川普的信是手寫的、內容很長，據稱拜登對信中展現的親切程度感到驚訝，稱那是「非常大氣的信」。

川普 拜登 歐巴馬 白宮

延伸閱讀

美元大反彈 川普還是要對加墨課徵最高25%關稅

韓正與中國駐美大使謝鋒 出席川普就職儀式

川普擬大規模開採石油 國際油價和台塑四寶股價齊挫

川普就職宣布撤銷電動車補助！將大規模開採石油

相關新聞

川普上任首日狂發行政命令！退出WHO、暫緩TikTok禁令75天

美國總統川普20日宣誓就職後馬不停蹄簽署一系列行政命令，包含退出世界衛生組織、暫緩短影音平台TikTok禁令75天、限制美國出生公民權...

影／川普發現拜登留下的親筆信！狂簽行政命令差點忘記

美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，接著在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令，期間在記者提醒下發現前總統拜登留給他的親...

新關稅來了！川普考慮2月1日起對加拿大墨西哥徵收25% 陸暫逃過加徵

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普20日上任後緊鑼密鼓簽發一系列行政命令，且稱他認為要在2025年2月1日起...

馬斯克將一人主導政府效率部 原共同負責人要競選州長

美國總統川普新設的政府效率部（簡稱DOGE），原本指名特斯拉執行長馬斯克、和另一位企業家拉馬斯瓦米兩人共同領導，現在會變...

殺傷力更勝就職演說 川普在白宮說了又做了什麼？

美國總統川普20日就職之後，立即對關稅議題發言，並簽署多項與移民、能源及政府人事相關之行政命令。

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

川普總統周一重返白宮橢圓辦公室簽署多項行政命令和指示，涵蓋移民、經濟、氣候及政府改革，整理重點如下：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。