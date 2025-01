影／川普發現拜登留下的親筆信！狂簽行政命令差點忘記

美國總統川普於美東時間20日宣誓就職,接著在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令,期間在記者提醒下發現前總統拜登留給他的親筆信。

川普簽署文件時,福斯新聞記者杜西(Peter Doocy)問及前總統拜登是否留下親筆信,川普這才想起這件事,並在「堅毅桌」 (Resolute desk)抽屜內發現一封白色信函,封面寫著「47」,代表川普本次就任第47任總統。

事後川普還謝謝杜西,開玩笑說如果不是有人提起,「我可能好幾個月也不會發現這封信」。但川普並未當場拆開,而是先將信擺到一邊。他還說自己4年前也留給拜登親筆信。

華盛頓郵報報導,親筆信的傳統源自1989年總統雷根(Ronald Reagan),當時雷根給接任的老布希(George H.W. Bush)一張信紙,寫著「別讓火雞打垮你」(Don't let the turkeys get you down,意指別讓自大的蠢蛋害你壞事)。

歐巴馬2016年留給川普的則是公開親筆信中最長的一封,也是第一封並未稱呼收信人名字的信。歐巴馬在信中對川普說教,強調總統有維護民主的責任。據信川普收到歐巴馬親筆信時相當感動,讀完後立即致電歐巴馬,但當時歐巴馬正在飛往加州的途中,兩人未能直接通話。

洛杉磯時報報導,4年前川普雖然打破慣例,未出席拜登的就職典禮,但仍依循傳統留給拜登一封親筆信。拜登在2021年就職典禮後向一些幕僚展示了這封信,但並未公開內容。其他人形容川普的信是手寫的、內容很長,據稱拜登對信中展現的親切程度感到驚訝,稱那是「非常大氣的信」。