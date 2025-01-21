快訊

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

川普赦免國會暴動案暴民 裴洛西批：侮辱司法

中央社／ 舊金山20日專電
前眾院議長裴洛西。（美聯社）
前眾院議長裴洛西。（美聯社）

川普今天簽署行政命令，對約1500名參與2021年國會大廈暴動事件的人給予「完全赦免」，他說「希望他們今晚就能出來」。前眾議院議長裴洛西批評這是對司法體系的極大侮辱。

川普（Donald Trump）今天簽署一系列行政命令，當中包括赦免了約1500名因涉及2021年1月6日國會大廈暴動案而遭起訴的人，並在簽署命令後表示，「他們都在期待這一天」。他也對多名被告實施減刑。

根據白宮網站，有14名襲擊美國國會大廈的被告獲得減刑，服刑至2025年1月20日。這份名單當中包括美國極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，川普為「守誓者」和美國極右派民兵組織「驕傲男孩」（Proud Boys）的相關人員予以減刑，這些人被判煽動陰謀罪。

川普隨後說，「這是件大事」，並表示「希望他們今晚就能出來。」

「驕傲男孩」前首腦泰瑞歐（Enrique Tarrio）因涉及2021年國會大廈暴動事件，在2023年遭判處22年有期徒刑。他的律師說，泰瑞歐正辦理釋放手續。

加州民主黨籍眾議員、前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抨擊川普的赦免令是對美國司法體系的極大侮辱，以及對當天保衛國會的執法人員的冒犯。

裴洛西透過聲明說，儘管川普做出這項決定，「我們必須永遠記住那些在黑暗日子裡挺身而出的執法英雄，他們有非凡勇氣和無畏精神，確保了民主的延續。」

川普 特赦 美國 裴洛西

延伸閱讀

川普就職 加州華裔市長吳程遠期待執政靈活

石破茂祝賀川普上任 盼共同追求自由開放印太地區

川普2.0 江啟臣：談價格不談價值的大談判時代開始

川普上任終結綠色新政 法人：觀察台股概念股動向

相關新聞

川普上任首日狂發行政命令！退出WHO、暫緩TikTok禁令75天

美國總統川普20日宣誓就職後馬不停蹄簽署一系列行政命令，包含退出世界衛生組織、暫緩短影音平台TikTok禁令75天、限制美國出生公民權...

影／川普發現拜登留下的親筆信！狂簽行政命令差點忘記

美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，接著在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令，期間在記者提醒下發現前總統拜登留給他的親...

新關稅來了！川普考慮2月1日起對加拿大墨西哥徵收25% 陸暫逃過加徵

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普20日上任後緊鑼密鼓簽發一系列行政命令，且稱他認為要在2025年2月1日起...

馬斯克將一人主導政府效率部 原共同負責人要競選州長

美國總統川普新設的政府效率部（簡稱DOGE），原本指名特斯拉執行長馬斯克、和另一位企業家拉馬斯瓦米兩人共同領導，現在會變...

殺傷力更勝就職演說 川普在白宮說了又做了什麼？

美國總統川普20日就職之後，立即對關稅議題發言，並簽署多項與移民、能源及政府人事相關之行政命令。

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

川普總統周一重返白宮橢圓辦公室簽署多項行政命令和指示，涵蓋移民、經濟、氣候及政府改革，整理重點如下：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。