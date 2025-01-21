川普赦免國會暴動案暴民 裴洛西批：侮辱司法
川普今天簽署行政命令，對約1500名參與2021年國會大廈暴動事件的人給予「完全赦免」，他說「希望他們今晚就能出來」。前眾議院議長裴洛西批評這是對司法體系的極大侮辱。
川普（Donald Trump）今天簽署一系列行政命令，當中包括赦免了約1500名因涉及2021年1月6日國會大廈暴動案而遭起訴的人，並在簽署命令後表示，「他們都在期待這一天」。他也對多名被告實施減刑。
根據白宮網站，有14名襲擊美國國會大廈的被告獲得減刑，服刑至2025年1月20日。這份名單當中包括美國極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）。
國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，川普為「守誓者」和美國極右派民兵組織「驕傲男孩」（Proud Boys）的相關人員予以減刑，這些人被判煽動陰謀罪。
川普隨後說，「這是件大事」，並表示「希望他們今晚就能出來。」
「驕傲男孩」前首腦泰瑞歐（Enrique Tarrio）因涉及2021年國會大廈暴動事件，在2023年遭判處22年有期徒刑。他的律師說，泰瑞歐正辦理釋放手續。
加州民主黨籍眾議員、前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抨擊川普的赦免令是對美國司法體系的極大侮辱，以及對當天保衛國會的執法人員的冒犯。
裴洛西透過聲明說，儘管川普做出這項決定，「我們必須永遠記住那些在黑暗日子裡挺身而出的執法英雄，他們有非凡勇氣和無畏精神，確保了民主的延續。」
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