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川普就職典禮多位重量級貴賓簇擁 在場富豪身價超過1.3兆美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
多位科技富豪20日群聚美國國會大廈圓形大廳，參加川普就職典禮。美聯社
多位科技富豪20日群聚美國國會大廈圓形大廳，參加川普就職典禮。美聯社

多位全球最有錢的富豪，周一（20日）在美國國會大廈圓形大廳裡，與其他貴賓簇擁美國總統川普就職，彭博計算在場富豪們身價總計超過1.3兆美元。

名列彭博億萬富豪排行榜前三名的特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、臉書母公司Meta執行長祖克柏，座位被安排在川普家人的後方明顯位置。臨時因寒流改在室內的場地，能受邀進入觀禮的人都是重量級。法國首富、路易威登集團執行長阿諾特、Google母公司Alphabet共同創辦人布林、執行長皮伽、蘋果執行長庫克等人也到場祝賀。

彭博指出，這麼多口袋超級深的人集聚一堂，凸顯了川普自去年11月勝選以來，在矽谷、華爾街以及其他產業獲得的支持大增。許多企業大咖相信川普所承諾的，將會放寬法令管制有助公司營運，其他一些人也希望關稅做為經濟政策手段的不良影響可以降至最低。

眾富豪中，對川普重返回白宮押注最大的，就屬馬斯克。他花費超過2億美元力挺川普競選，很快成川普身邊最有影響力的顧問，而且被川普指定領導新成立的政府效率部。

蘋果執行長庫克、以及也在會場裡的避險基金大亨鮑森（John Paulson）、媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），則是在川普第一任時，就與他有著良好關係。川普在就職典禮前一天的集會活動上，還特別提到蘋果計劃要在美國投資。

貝佐斯被媒體堵到問對川普就職演說的感想，他以正要去找洗手間沒有回答。祖克柏自選舉日後，已公開改變旗下社群媒體的政策，更向川普傾斜，例如在美國放棄第三方事實查核系統。

另一位受矚目的賓客是TikTok執行長周受資。川普在第一任期時，就開始想要禁掉TikTok，現在發現這個平台有助維繫年輕選民，而轉向尋求讓它繼續存活的安排。

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