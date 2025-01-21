川普上任首日狂發行政命令！退出WHO、暫緩TikTok禁令75天

美國總統川普20日宣誓就職後馬不停蹄簽署一系列行政命令，包含退出世界衛生組織、暫緩短影音平台TikTok禁令75天、限制美國出生公民權，以及赦免約1500名國會暴徒。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普長期對WHO抱持批評態度。2020年7月，新冠疫情持續蔓延之際，川普政府宣布退出WHO。紐約時報指出，美國退出WHO恐怕削弱作為全球衛生領導者的地位，並使未來對抗大流行病的努力更加困難。

另外，川普宣布寬限TikTok出售期限75天，並且威脅表示，「如果中國不批准TikTok出售案，美國將對中國施加新關稅」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普將禁止聯邦機構針對非法移民子女發放公民文件，適用措施生效30天後出生的的新生兒，對象包含父母均為非法居留、母親為暫時拘留，以及父親非美國公民。

除此之外，川普已特赦約1500名在2021年1月6日國會暴動案暴徒，並且發出6項減刑命令。