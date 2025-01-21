快訊

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

川普就職 加州華裔市長吳程遠期待執政靈活

中央社／ 洛杉磯20日專電

美國總統川普今天就職，加州聖蓋博華裔市長吳程遠表示，期待川普上任之後在總統職權的運用、與國會的協調力上，展現更高的靈活度與精準性。

聖蓋博市（San Gabriel）位於洛杉磯東邊郊區，亞裔人口占6成，市長吳程遠（John Wu）是出生香港的華裔移民，曾在台灣求學成長。

吳程遠認為，川普展開第2任期，儘管他口無遮攔的形象恐難有太大改變，但相信川普重新執政，在總統職權的運用以及與國會的協調能力上，會展現更高的靈活性與精準性。

身為地方民選首長，吳程遠觀察，川普的關稅保護主義政策以及對非法移民的強硬立場，必然會導致聯邦與地方政府間的摩擦不斷。

不過吳程遠也強調，拜登政府在內政與外交上的表現，讓許多民眾感到不耐與失望，這正是川普靠著非典型的政治風格，仍能保持高支持度的主要原因。

針對當前社會氛圍，吳程遠認為，邊境管理失控與通貨膨脹惡化，使得經濟前景不明朗，進一步加深了民眾的無助感。

吳程遠表示，近期洛杉磯野火災情，暴露出意識形態凌駕專業治理的深層問題，助長了「即使川普執政再怎麼瘋狂，也不會比現在更糟」的社會情緒。

吳程遠是市議會中唯一無黨派的政治人物。他強調，市政工作聚焦於民生與基礎建設，不會因聯邦政權更迭而有顯著變化；儘管社會對立可能升高，但期待市民拿出智慧，確保市政推動不受干擾。

川普 洛杉磯 移民

延伸閱讀

新關稅來了！川普考慮2月1日起對加拿大墨西哥徵收25% 陸暫逃過加徵

川普更嚴謹處理關稅…通膨問題緩解！ 辣媽：10年期美國公債殖利率也跟著下滑

川普2.0就任 李彥秀示警貿易面：台灣要小心了

外交部賀川普就職 盼強化緊密夥伴關係

相關新聞

川普上任首日狂發行政命令！退出WHO、暫緩TikTok禁令75天

美國總統川普20日宣誓就職後馬不停蹄簽署一系列行政命令，包含退出世界衛生組織、暫緩短影音平台TikTok禁令75天、限制美國出生公民權...

影／川普發現拜登留下的親筆信！狂簽行政命令差點忘記

美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，接著在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令，期間在記者提醒下發現前總統拜登留給他的親...

新關稅來了！川普考慮2月1日起對加拿大墨西哥徵收25% 陸暫逃過加徵

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普20日上任後緊鑼密鼓簽發一系列行政命令，且稱他認為要在2025年2月1日起...

馬斯克將一人主導政府效率部 原共同負責人要競選州長

美國總統川普新設的政府效率部（簡稱DOGE），原本指名特斯拉執行長馬斯克、和另一位企業家拉馬斯瓦米兩人共同領導，現在會變...

殺傷力更勝就職演說 川普在白宮說了又做了什麼？

美國總統川普20日就職之後，立即對關稅議題發言，並簽署多項與移民、能源及政府人事相關之行政命令。

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

川普總統周一重返白宮橢圓辦公室簽署多項行政命令和指示，涵蓋移民、經濟、氣候及政府改革，整理重點如下：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。