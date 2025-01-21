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白宮貿易備忘錄 川普下令審查與中國等貿易問題

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

根據路透社所見的一份白宮貿易備忘錄草案，美國總統川普將命令聯邦機構「調查並補救」美國持續存在的貿易赤字，並解決其他國家的不公平貿易行為和匯率操縱問題。

這份備忘錄並未下令立即徵收新關稅。

報導說，預計很快就會簽署的這份備忘錄，還指示聯邦機構評估中國在2020年與美中簽署「第一階段」貿易協議後的表現；這項協議目的在結束近兩年的關稅戰。

協議要求中國在兩年內增加採購2000億美元商品，但當時由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，北京方面未能實現這一目標。

備忘錄中寫道：「現在將評估中國對這項協議的遵守情況，以確定是否需要執行或修改。」

北京 川普 美國

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