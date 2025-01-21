新關稅來了！川普考慮2月1日起對加拿大墨西哥徵收25% 陸暫逃過加徵
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普20日上任後緊鑼密鼓簽發一系列行政命令，且稱他認為要在2025年2月1日起對加拿大和墨西哥實施新的25%關稅。
川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，他正在考慮對鄰國加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅。
相比川普上任前揚言第一天實施新關稅，加墨兩國大約取得約一周的延緩時間。
當被問及是否會對中國大陸課徵關稅時，川普指出，他第一任期時推動的對中國關稅仍然有效。
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