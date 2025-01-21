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馬斯克將一人主導政府效率部 原共同負責人要競選州長

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）20日參加美國總統川普就職典禮。美聯社
拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）20日參加美國總統川普就職典禮。美聯社

美國總統川普新設的政府效率部（簡稱DOGE），原本指名特斯拉執行長馬斯克、和另一位企業家拉馬斯瓦米兩人共同領導，現在會變成馬斯克一人主持了。因為拉馬斯瓦米表示要去競選俄亥俄州州長，將不會加入政府效率部。

拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）退出DOGE的消息，最初是由川普交接團隊發言人Anna Kelly宣布，她在新聞稿中說，「拉馬斯瓦米是協助我們成立DOGE的關鍵人物，他很快就要競選公職，基於我們今天宣布的組織架構，他必須維持在DOGE之外」。「我們非常感謝他過去兩個月來的貢獻，期待他在讓美國再次偉大中，扮演要角」。

拉馬斯瓦米後來自己在社群媒體X上發文寫道：「能夠協助支援DOGE的成立，備感榮幸。」他說，「我有信心伊隆（馬斯克名字）和團隊成員將能成功精簡政府。我很快就會在俄亥俄州提出更多我的未來計畫」。

彭博資訊指出，儘管拉馬斯瓦米支持DOGE的限縮政府願景，但DOGE方案基本上是馬斯克的想法，馬斯克現在是川普跟前紅人。

川普 美國 馬斯克

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