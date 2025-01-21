川普打算2月1日前對加墨課徵25%關稅 美股期指應聲跌

美國總統川普表示，他計劃在2月1日之前對墨西哥和加拿大課徵最高25%的關稅，並再次強調他認為這兩個鄰國縱容移民和毒品流入美國。

受此消息衝擊，美股期指重挫，那斯達克期指跌逾0.9%。加幣和墨西哥披索貶逾1%，日圓兌美元貶值0.4%逾156。

川普返回白宮橢圓辦公室簽署一系列行政命令後，指責芬太尼及移民經由美國北部邊界流入，他說：「加拿大是非常糟糕的施暴者。」

川普上任頭一天便簽署了一系列廣泛的行政命令，旨在打擊非法越境行為，並針對已進入美國的無證移民。川普宣布邊境進入國家緊急狀態，指示國防部向邊境部署更多人員，並終結「抓了就放」（catch and release）政策，即允許移民在等待庇護聽證期間獲釋的做法。

川普還簽署了一項公告，終止庇護程序。官員表示，這將允許立即遣返那些已在美國等待法院聽證的移民。