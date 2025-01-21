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川普就職 台僑期待友台政要入閣有利台灣

中央社／ 洛杉磯20日專電

美國總統川普今天就職。一名台僑表示，川普「美國優先」立場對中國強硬，期待川普發揮國際影響力；另有台僑認為，許多友台、抗中的政治人物進入內閣團隊，對台灣有利。

亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟觀察，川普高舉「美國優先」對中國立場強硬，可能引發新一輪貿易戰，加劇國際貿易緊張、影響全球市場。

他認為，川普上任之後，一方面可能加強對台灣的軍事支持、提升台灣的防衛能力，但另一方面他可能要求台灣支付更多的防務費用，增加台灣的經濟負擔。

葉俊麟說，川普就職典禮前夕，以色列和哈瑪斯達成停火協議，他認為，這是川普團隊在國際舞台上展現影響力，這樣的影響力會讓各國重新評估與美國的關係。

台灣人公共事務會洛杉磯分會副會長吳兆峯表示，儘管川普在選戰期間，曾對台灣說出一些負面言論，影響台僑對他的支持，但川普宣布閣員名單之後，許多友台、抗中立場的政治人物入閣，令台僑感到安心不少。

吳兆峯說，台僑期待川普主政下，美國政府在未來4年如何能夠嚇阻中共犯台、如何提升台灣在國際社會的參與空間。

吳兆峯認為，川普團隊再次執政，更熟悉華府生態與官僚體系，較少政治素人或邊緣人士，更能發揮影響力輔佐川普；對亞太地區的外交政策，川普會更借重國務院和國安團隊。

台美關係 川普 美國

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