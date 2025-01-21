無懸念通過任命！挺台魯比歐成川普新閣員第一人 首要任務是抗中

美國參議院20日通過佛州前共和黨參議員魯比歐出任美國第72任國務卿，成為美國史上首位拉丁裔國務卿，也是川普新內閣中首位確認任命的官員。

紐約時報報導，53歲魯比歐以99票贊成比0票反對，無懸念通過表決，接任布林肯出任國務卿。

報導指出，魯比歐將面臨一系列艱鉅的外交政策挑戰，其中包括俄烏戰爭、以哈脆弱的停火協議，以及魯比歐所稱的本世紀決定性挑戰：中國的全球野心。

然而，他最大的挑戰可能是處理與川普的關係，因為兩人的性格和世界觀大不相同。在三個任期的參議員生涯中，魯比歐以強硬的外交政策立場著稱，並特別強調人權議題。而川普則對涉入外國事務持懷疑態度，並採取交易型的世界觀。

魯比歐在本月稍早的任命聽證會上，承諾將採取更「現實」立場來看待美國在海外的利益。他還呼籲結束烏克蘭戰爭，強烈支持以色列；身為對中鷹派的他，也表示對抗中國將是他的首要任務之一。

魯比歐在聽證會上也重申支持台灣立場，表示將全力推動讓台灣參與國際論壇，以及表達支持以「豪豬戰略」護衛台灣。