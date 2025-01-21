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川普上任首日撤銷拜登78道行政命令 公務員重回辦公室

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普上任首日立即簽發行政命令。歐新社
川普上任首日立即簽發行政命令。歐新社

美國總統川普宣布撤銷前任總統拜登所簽署近80項行政命令，凍結聯邦政府人事，並下令所有政府公務員必須返回辦公室工作，這是他上任首日祭出第一波措施。

川普在室內遊行活動過後，預告這些舉措。他在就職演說已承諾將對聯邦政府大幅改革。

川普和白宮尚未具體說明要撤銷拜登所簽署的78項行政命令是哪些，但競選團隊表示，川普可能會針對拜登在槍械管制、近海石油開採禁令、聯邦員工保護以及人工智慧相關政策的行政命令有所調整。

川普簽署的勞動相關行政命令，包括全聯邦政府內招聘凍結，可能是他精簡聯邦政府規模的第一步。他特別點名國稅局（IRS）。

川普說：「我們將暫停新聘國稅局人員，同時要求聯邦公務員必須重返辦公室工作。」

聯邦遠距工作政策也成為今年共和黨主導的眾議院監督與政府事務委員會首場聽證會的焦點。委員會新設了一個子委員會，以配合馬斯克領導的政府效率部（DOGE）的工作。

據聯邦參議員恩斯特去年發布的報告，大約1/3聯邦公務員目前全職在家遠距工作。然而，許多聯邦機構辦公空間規模仍和疫情前相同，導致約一半的聯邦辦公空間處於閒置。

川普 拜登 白宮

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