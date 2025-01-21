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影／川普2.0正式上線！就職遊行現場簽行政命令 撤銷拜登任內78項舉措
美國第47任總統川普在美東時間20日中午（台灣時間21日凌晨1時）於國會大廈宣誓就職，午宴完照傳統檢閱軍隊，隨後抵達第一資本體育場（Capital One Arena）參加就職遊行並發表演說，川普還在現場簽發一系列行政命令，包含撤銷前總統拜登任內78則行政命令，以及退出巴黎協定。
川普發表演說表示將撤銷拜登任內78則行政命令，結束演講後在觀禮台上當場簽發一系列行政命令，一名助手則在旁大聲朗讀行政命令內容。
衛報報導，川普首批簽發8大項行政命令如下：
撤銷78則拜登任內的行政命令、總統備忘錄和其他文件；
監管凍結，防止官僚再發布任何新規定，直到川普新政府完全掌控政府和行政機構；
凍結聯邦政府所有招聘，軍事部門和一些其他類別除外，直到完全掌控政府並了解政府未來目標；
要求聯邦政府員工立即返回全職實體工作；
指示聯邦政府每個部門和機構解決生活成本危機，這對美國人造成了巨大損失；
退出巴黎氣候協定，並附上通知聯合國信件；
指示聯邦政府恢復言論自由，防止政府對言論自由進行審查；
指示聯邦政府結束各種拿政府對付政治對手的行為。
川普在簽署命令及助手宣讀期間，一度拿起簽署過的命令說：「你能想像拜登會做這些嗎？我認為不會。」
川普簽完行政命令後，向台下拋出許多簽署命令的筆，觀眾熱情搶接。隨後觀眾高呼「美國！美國！美國！」。
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