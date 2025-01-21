川普擬中止聯邦土地出租設風電場 業者成本會再飆高

根據白宮在川普就職後發出的資料，川普將命令聯邦政府停止出租土地設置新的「大型風電場」。再生能源倡導者發出警告，一旦不再出租土地和水域供廠商設置風電場，將威脅到美國才剛萌芽的離岸風電產業，沿美國東岸的大型乾淨能源設置計畫就會停擺。

丹麥風電大廠沃旭（Orsted）已經出現離岸風電場成本對獲利衝擊高達121億丹麥克朗（17億美元）的狀況，特別是在美國的成本大增。離岸風電先前就已備受融資成本、設備成本增加所苦；川普在他第二個任期開始的第一個小時內，又矢言要停止出租聯邦土地給新的風電計畫。

川普要阻擋風電發展是其能源行政命令配套指示的一環。白宮的文件指出，「川普總統的能源政策，將會終結出租給大型風電場，這類破壞我們的自然景觀，又沒能服務美國能源消費者的案子」。

沃旭執行長Mads Nipper周一（20日）表示，公司獲利受損，尤其是場站建設所面臨的持續挑戰，「令人相當失望」，不過沃旭「對美國市場維持長期承諾，相信美國再生能源的潛力能夠符合電力成長需求，在全美國創造數以千計的工業就業機會」。

沃旭目前在美國東岸紐約長島海岸有個Sunrise Wind離岸風電場開發案。2024年公司稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）仍勉力達到248億丹麥克朗，符合它財務指引所列的240億至260億丹麥克朗。