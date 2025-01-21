經濟快評／川普演說內容比上一次來得傳統、樂觀
川普這次就職演說，比第一次時傳統得多，演說內容的氛圍比2017年時要樂觀得多。
在他2017年就職演說中，充斥著「美國慘敗」的語調，為他就任前的美國情況抹上黯淡的色彩。但他這一回的演說中，卻完全沒有這類語句，而內容更像一篇標準化的國情咨文演說，鋪陳出立法及政策的優先順序。
這篇演說的主要內容，尤其是中間一段，完全聚焦於再度確認將頒布行政命，以及他將迅速改變的政策，強調反移民工作，並結束對綠能的鼓勵措施，主張協助石油及天然氣產業。
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