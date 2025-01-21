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彭博：川普不會立即宣布對陸加徵關稅 市場大鬆一口氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普（中）上任頭一日並未立即公布對中國大陸祭出關稅措施。歐新社
川普（中）上任頭一日並未立即公布對中國大陸祭出關稅措施。歐新社

美國總統川普上任頭一日並未立即公布對中國大陸祭出關稅措施，僅指示政府要處理全球的不公平貿易措施，並調查北京方面是否仍遵守他上次任期內所簽署的協議。

因川普對推動關稅措施展現節制，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一回落1.2%至108.077，是今年8月以來最弱的一日。美股周一逢假日休市一日，美股標普500指數期貨上漲0.5%，亞洲股市周二開盤勢在必漲。

彭博新聞取得的一份尚未公開的背景說明文件（fact sheet），川普所下達的這些指示，目的在「扭轉全球化和忽視美國貿易政策所導致的破壞性影響」。文件中還要求聯邦各機構解決其他國家的貨幣操縱問題。

說明文件說：「此行動彰顯政府減少對外國關鍵供應鏈依賴、重振美國工業基礎的決心。」

知情人士向彭博透露，川普上任首日並未立即針對北京，反映出新任總統轉向談判模式，並希望與大陸國家主席習近平談妥別的協議。

此舉仍可能為未來幾周或幾個月內實施貿易關稅鋪路，但原本擔心關稅會立即上路的企業為此鬆一口氣。在競選期間，川普曾承諾對所有進口商品課徵10%至20%的關稅，對中國大陸商品徵收60%的關稅。他另揚言對來自加拿大和墨西哥的所有產品徵收25%的關稅，對中國商品再加徵10%的關稅。

不過，也有知情人士警告，川普經常說變就變，仍可能決定重新推進原定針對中國的計畫。儘管如此，從周一暫且按兵不動看來，川普採取較去年競選期間激烈關稅言論更為謹慎的做法。

況且，川普在就職演說中已表明關稅即將上路。

川普在就職演說中說：「我們不再向自己的公民課稅好讓其他國家受益，相反地，我們將對外國課徵關稅和稅收，讓我們的公民受益。」

文件中也表示，川普將指示內閣成員評估《美墨加協議》（USMCA）對美國勞工與企業的影響，並提出美國是否應繼續參與協議的建議。在上個任期內，川普用USMCA取代了《北美自由貿易協定》（NAFTA），並經常誇稱這是「有史以來談判出的最佳協議」。

中共 川普 美國 關稅

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