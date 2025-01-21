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影／川普宣布邊境緊急狀態 取消庇護APP所有申請…移民聞訊爆哭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
位於墨西哥塔帕丘拉的國家移民局人員20日提醒邊界移民，川普上任後將關閉CBP One。歐新社
位於墨西哥塔帕丘拉的國家移民局人員20日提醒邊界移民，川普上任後將關閉CBP One。歐新社

美國總統川普20日就職演說中宣布美墨邊境「國家緊急狀態」，美國海關與邊境保護局（CBP）應用程式CBP One也同步在川普宣誓就職的美東時間中午12時，準點關閉移民庇護申請功能，所有申請均被取消，許多在墨西哥等待審批的移民發現後爆哭。

拜登政府在2023年推出CBP One，作為美墨邊界大批庇護申請者的標準作業程序，截至關閉服務前，已有超過90萬名移民藉此獲准進入美國並合法工作。

紐約郵報報導，川普選前不斷揚言「對非法移民進行更嚴格的打擊」，隨著他重新掌權，美國政府隨即關閉CBP One。

根據CBP官網通知：CBP One的部分功能已於美東時間2025年1月20日中午12時起停止運作，不再允許無證移民提交預先資訊，安排在西南邊境8個入境關口的預約功能也已無法使用，除此之外，既有預約也已全數被取消。

https://reurl.cc/G5LevZ

美墨邊境移民得知申請庇護的應用程式取消所有審批後痛哭。圖／截自@arelisrhdz在X的影音
美墨邊境移民得知申請庇護的應用程式取消所有審批後痛哭。圖／截自@arelisrhdz在X的影音

川普 移民 美國

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