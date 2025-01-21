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川普就職遇低溫移師室內 熱血粉絲白宮外爭見本尊

中央社／ 華盛頓20日專電

美東拉急凍警報，華府今天原訂沿著主要大道舉行的川普就職遊行移至室內，仍有一排川普支持者無懼低溫，在白宮周邊的維安屏障外引頸翹望，盼捕捉新總統乘車而過的身影，其中一位還是開了8小時車南下的加拿大人。

華府氣溫降至攝氏零下6度，原先能在國會外的國家廣場（National Mall）上觀看就職的民眾，必須改在兩公里外的第一資本體育館（Capital One Arena）看直播，不少遠道而來的川粉選擇留守國會外圍，近距離與川普共度歷史性的一刻。

除了在國會外有機會「拉近」與川普的距離，另一個或許能親見新總統的時機是下午的總統就職遊行。遊行原定由樂隊及其他團體沿著賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）行進，一路抵達白宮，但也因低溫移師室內。

不過，下午在原遊行路段上仍有不少民眾聚集，越靠近白宮人潮越多，到底川普會不會經過，沒有人有把握，但也不願輕易離開。

其中一位是來自德州的葛瑞格里（Gregory）。做足保暖的他對中央社表示，在華府看川普二度「接管」白宮非常激勵人心。葛瑞格里與同行的家人在低溫下透過手機觀看川普約30分鐘的就職演說，對川普一一落實政見感到興奮，高度期待川普晚點要簽的行政命令內容。

37歲的葛瑞格里也坦承自己對就職儀式移至室內舉行有一些些失望，「但都還好啦，來這邊就很興奮」。

61歲的加拿大川粉史考特（Scott）開了8小時的車來到華府，就為了親眼目睹川普就職，期待川普讓美國再次偉大。

史考特表示，自從前天抵達華府後，感覺每個人都相當開心，他從來沒感受過這麼多正能量。他也能理解就職儀式因為天氣或是維安考量改到室內，「我一路開車下來到這裡，就是開心」。

他說，身為加拿大人，美國選舉屬「他國事務」，但他欣賞川普「全民總統」的特質，無論膚色、國籍及種族，川普期盼所有人都能享有平等的機會。

同樣在寒風中等待川普車隊的密西根農產品業務蔡斯（Chase）身上掛著畫有川普肖像的厚紙牌，在眾「讓美國再次偉大」（MAGA）紅帽中顯得格外突出。

蔡斯就沒這麼體諒就職典禮沒有按計畫在室外舉行，抱怨原先能現場觀禮的票已經到手，飯店也訂了，一生一次（an opportunity of a lifetime）的機會卻因為低氣溫消失。

蔡斯說，「我們在密西根就算寒流來襲，也是要出門顧農作的」。

川普就職典禮無疑吸引各州川粉前來力挺。不過，「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述史密斯旅遊研究公司（Smith Travel Research）17日的評估數據，華府的飯店入住率為70%，代表3.5萬間房間已被預訂，低於2017年川普首次就職時的95%。

川普出席「室內版」就職遊行後，將前往白宮參加橢圓形辦公室儀式，晚間3場分別以軍人、支持者及金主為主的就職舞會為就職典禮劃下句點。

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