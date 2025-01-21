不甩全球暖化 川普政府再度退出巴黎協定

路透報導，美國新川普政府20日宣布將退出「巴黎協定」（Paris Agreement），這將是全球第二大排放國美國在十年內第二度退出國際打擊氣候變遷的行列。

美國目前是僅次於中國大陸的世界第二大汙染國，退出之舉將使美國加入伊朗、利比亞和葉門的行列，成為極少數未加入這項2015年協定的四個國家。

美國在川普2017年至2020年第一個總統任期內曾退出巴黎協定，期間經過數年時間，這項退出決定在2021年拜登總統任內被推翻。

但是，路透指出，新川普政府這次退出協定只需要一年，不會受限於先前有關加入協議後必須滿三年才能退出的限制。

白宮聲明反映川普對全球暖化的懷疑，他稱之為騙局，且符合他更廣泛的議程，也就是讓美國石油和天然氣鑽探商擺脫監管，從而使他們能夠最大限度提高產量。

巴黎協定的目標是將本世紀末前的全球暖化導致的氣溫上升，控制於相較工業化前上升攝氏2度之內，並致力控制於攝氏1.5度。