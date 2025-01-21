川普就職首日關稅大刀喊卡 擬重新評估對陸加墨貿易

美國總統川普甫於美東時間20日中午（台灣時間21日凌晨1時）宣誓就職，他並未如先前所說，在第二任期首日隨即宣布新關稅政策，但是一名川普政府官員透露，川普將簽署一項廣泛的貿易備忘錄，指示聯邦機構審核美國與中國大陸、加拿大和墨西哥的貿易關係；同時，白宮宣布，美國將退出巴黎氣候協定。

川普當選以後多次揚言加徵關稅，引發國際社會激烈揣測。他上任首日延遲關稅相關決策，促使全球股市出現反彈，並且使得美元對主要貨幣大幅下跌。

這名川普官員證實《華爾街日報》一則報導，該報導引述川普備忘錄的摘要。官員表示，川普將指示各機構調查並解決持續的貿易赤字，且處理其他國家的不公平貿易和貨幣政策問題。

這位官員表示，該備忘錄將重點關注中國、加拿大和墨西哥，但不會宣布新的關稅。這位官員表示，它將指示各機構評估北京對2020年與美國的貿易協議的遵守情況，以及美國-墨西哥-加拿大協議的狀況。

川普在就職演說中並未提到具體的新關稅計畫，但是重申打算成立「對外稅務局」（External Revenue Service），向外國徵收「大量」關稅。他說，「我將立即開始徹底改革我們的貿易體系，以保護美國工人和家庭」， 「我們不會向我們的公民徵稅來讓其他國家變得富有，而是會對外國徵收關稅使我們的公民富有」。

川普當選後揚言對全球進口商品徵收10%至20%的高額關稅，對中國進口商品徵收60%關稅，對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅。