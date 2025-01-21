行程保密到家 韓國瑜「擦邊球」入國會看就職典禮

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮，除了7位立委取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的包廂看轉播，韓國瑜與我駐美代表俞大㵢也成功「擦邊球」進入國會大廈觀禮。

美國第60屆總統、副總統就職典禮為防嚴寒低溫，20日移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。

由於計畫生變，我駐美代表處日前啟動應變方案，最後將代表團中7立委送入第一資本體育館，讓他們在貴賓包廂，透過現場轉播觀禮。

此外，韓國瑜與俞大㵢則成功取得在美國國會大廈遊客中心安排的座位，於圓形大廳之外收看就職典禮的場外轉播。

韓國瑜指出，美國總統川普在完成就職典禮之後，人也至國會大廈遊客中心發表談話；韓國瑜說，座位現場有美國各州州長、各軍種高級將領，也有各國外交使節。

韓國瑜認為，在美國朋友的熱情幫忙，及駐美代表處的努力爭取之下，此次安排非常成功。

韓國瑜並表示，川普的演說強調美國優先的政策，韓國瑜期盼台灣在高科技產業能與美國有更多合作機會，形成強強聯合；韓國瑜也呼籲說，國人除了恭賀美國，自己也要自立自強，全民打拚，迎向中華民國更好的未來。

而此次行程保密到家，直到成行後才讓外界知道，民進黨立委王定宇說，這次中方下了很大的力量在抗議，認為如果行程提早曝光，會破壞外交人員好不容易爭取到的邀請和機會；韓國瑜也稱讚代表處保密工作做得很好。

中國大陸方面，此次由大陸國家副主席韓正和大陸駐美大使謝鋒代表參加川普就職典禮；王定宇表示，兩岸代表是在同個屋頂下。