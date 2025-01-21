川普就職典禮貴賓雲集 科技界CEO齊聚一堂
美國第47位總統川普今天宣誓就職，科技界大咖近距離觀禮，包括臉書創辦人祖克柏、特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、Google執行長皮查伊，以及蘋果執行長庫克等。
川普今天在華府國會山莊內的圓形大廳（CapitolRotunda）宣誓就職。座位有限，貴賓緊鄰而坐，幾位身價數十億美元的科技界執行長都坐在距離舞台較近的位子。
出席川普就職典禮的科技界大人物包括Meta執行長暨臉書（Facebook）創辦人祖克柏（MarkZuckerberg）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（JeffBezos）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、蘋果執行長庫克（Tim Cook），以及短影音平台TikTok執行長周受資。
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