快訊

台南楠西區地震災情嚴重 黃偉哲宣布停止上班上課

川普就職演說 重申拿回巴拿馬運河與墨西哥灣改名

中央社／ 紐約20日專電

美國新任總統川普今天在就職演說中，重申將拿回巴拿馬運河，並把墨西哥灣改名為美洲灣。

川普（Donald Trump）在就職演說中表示，從現在起，短暫時間後，將會把墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名爲美洲灣（Gulf of America）。

他接著說，巴拿馬運河愚蠢地從美國手中給了巴拿馬，美國建造運河的花費超越之前所有計畫，3萬8000人在過程中喪生，運河被當成愚蠢的禮物，送人時還被糟糕對待。

川普指出，巴拿馬未實踐對美國的承諾，違反交易目的與協議精神。美國船隻被嚴重超收費用，從任何方面來看都未被公平對待，連美國海軍軍艦都被敲竹槓。

他說：「特別是中國主導運河營運。我們不是把運河給中國，是給巴拿馬，我們要拿回來。」

川普7日在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）記者會中首度提出，上任後將墨西哥灣改名爲美洲灣，並說明要重新控制美國百年前在巴拿馬興建、橫跨兩大洋的運河。

川普 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

直播／總統副總統就職典禮 川普、范斯宣誓

防川普報復 拜登預先赦免前防疫專家佛奇、退將米利

拿到4張VIP票！開箱川普就職貴賓包廂 綠委：應給外交人員大掌聲

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣「$TRUMP」暴起暴落

相關新聞

川普：改變席捲美國…就職宣告迎接新時代 號召常識革命

川普於美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時），在華府國會山莊圓型大廳宣誓就職美國第四十七任總統。他在就職演說中呼籲發...

副手對話 范斯會韓正談經貿

美國副總統范斯十九日在華盛頓會見中國大陸國家副主席韓正，路透報導，雙方討論包含具成癮性藥物芬太尼、貿易平衡和區域穩定等問...

代表團獲觀禮貴賓票 韓國瑜體育館包廂看就職轉播

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，美東時間廿日上午六時自飯店出發。我代表團取得貴賓票，於華府第...

逾百家陸企列美黑榜

美國總統川普重返白宮，投資人對哪些中國大陸企業可能成為美國制裁或貿易管制對象感到憂心。美國國防部長期被忽視的一份觀察名單...

川普宣誓就職總統 宣告南邊境和能源進入緊急狀態

美國總統川普20日宣示就職美國第47任總統，川普說他將簽署行政命令，宣告南部邊境進入國家緊急狀態，承諾部署軍隊來保護邊境...

直播／川普發表就職第47任總統演說

川普依序感謝范斯、議長、拜登總統及多位前總統與副總統賀錦麗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。