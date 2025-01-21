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川普宣誓就職總統 宣告南邊境和能源進入緊急狀態

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普就任美國第47任總統。（美聯社）
川普就任美國第47任總統。（美聯社）

美國總統川普20日宣示就職美國第47任總統，川普說他將簽署行政命令，宣告南部邊境進入國家緊急狀態，承諾部署軍隊來保護邊境安全；川普也宣告全國能源進入緊急狀態，重申「我們會開採、寶貝、開採（drill, baby, drill）。」

美國第60屆總統、副總統就職典禮20日於國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，包括美國前總統柯林頓、布希、歐巴馬，以及亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）、臉書（Facebook）創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）等人，皆到場觀禮。

川普與副總統范斯約在上午11時40分進場；在天主教紐約總教區總主教多蘭（Timothy Cardinal Dolan）和牧師葛萊姆（Franklin Graham）完成祈禱之後，川普和范斯分別宣誓就職美國總統、副總統。

川普致詞時表示，美國將邁入黃金時代，美國將再度繁榮、受到尊重。

川普說，他20日將簽署一系列的行政命令，首先宣告國家的南部邊境進入緊急狀態；川普指出，所有非法入境將即刻暫停，並開始將上百萬名犯罪移民遣送回他們的國家。

川普說，他將恢復「留在墨西哥」的移民政策，同時停止「抓了又放」（catch and release）的移民政策；川普承諾將派遣軍隊至南部邊境，以擊退外來者入侵美國。

此外，川普說，援引1978年的「外敵法」（Alien Enemies Act），他將投入聯邦和州政府的執法單位來消除所有外國幫派和犯罪組織。

川普也說，他計劃把所有行政團隊的力量導向解決通膨，並降低商品價格；川普宣告全國能源進入緊急狀態，指美國會「開採、寶貝、開採（drill, baby, drill）」，表達他對石油和天然氣開採的支持，翻轉拜登政府的綠能政策。

川普說，他將向外國課徵關稅，擴大美國人民的財富；川普也在致詞中重申要將墨西哥灣改名為美國灣，同時要重掌巴拿馬運河，指美國當年是把運河的控制權交給巴拿馬，而不是中國大陸。

川普 巴拿馬運河 美國

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直播／川普發表就職第47任總統演說

川普依序感謝范斯、議長、拜登總統及多位前總統與副總統賀錦麗。

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