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川普就職演說提洛杉磯野火 批評拜登政府無能

中央社／ 洛杉磯20日專電

美國第47位總統川普今天宣誓就職，他在就職演說上批評拜登政府無法處理國內危機，洛杉磯野火肆虐，讓很多人失去了家園。

川普今天在華府國會山莊內的圓形大廳（CapitolRotunda）宣誓就職，隨即發表演說。他在演講開頭承諾，要讓美國再次偉大，隨即批評民主黨的拜登政府。

川普演講中說，最近洛杉磯野火肆虐，讓很多人失去家園，「火災摧毀房屋和社區，甚至影響了我們國家當中最富有、最有權力的人們，他們其中有些人坐在這裡。」

川普說：「他們已經沒有家，這很值得注意，我們不能讓這個情形繼續下去。」

他在就職演說上，猛烈批評就在他身後幾步的卸任總統拜登，「我們現在的政府無法處理國內的簡單危機，卻在國際間製造一連串災難性的事件」。

川普 拜登 美國

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