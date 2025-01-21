川普就職演說提洛杉磯野火 批評拜登政府無能
美國第47位總統川普今天宣誓就職，他在就職演說上批評拜登政府無法處理國內危機，洛杉磯野火肆虐，讓很多人失去了家園。
川普今天在華府國會山莊內的圓形大廳（CapitolRotunda）宣誓就職，隨即發表演說。他在演講開頭承諾，要讓美國再次偉大，隨即批評民主黨的拜登政府。
川普演講中說，最近洛杉磯野火肆虐，讓很多人失去家園，「火災摧毀房屋和社區，甚至影響了我們國家當中最富有、最有權力的人們，他們其中有些人坐在這裡。」
川普說：「他們已經沒有家，這很值得注意，我們不能讓這個情形繼續下去。」
他在就職演說上，猛烈批評就在他身後幾步的卸任總統拜登，「我們現在的政府無法處理國內的簡單危機，卻在國際間製造一連串災難性的事件」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言