普亭恭喜川普就任 對俄美談烏戰持開放態度

川普20日宣誓就任美國總統，俄羅斯總統普亭當天除了道賀，還表明俄方對於與川普新政府就俄烏衝突進行對話持開放態度。

對川普19日說想要預防第3次世界大戰爆發，普亭20日在俄羅斯聯邦安全會議中說，他樂見川普此一態度。

普亭還說，俄國旨在尋求長期、持久的和平，而非短暫的停火，這是基於尊重該地區內所有人民和民族正當利益的和平。

普亭強調，俄國將為國家及其人民的利益而戰，這也是「特別軍事行動」（即俄國自2022年2月24日起入侵烏克蘭）的目的。