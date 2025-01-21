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川普敵人清單 拜登赦免防報復

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

拜登廿日在卸任美國總統前幾小時，搶先赦免白宮前首席醫療顧問佛奇、美軍退將密利及調查二○二一年一月六日國會暴動案的聯邦眾議院委員會成員等人，以防這些人遭繼任總統川普報復。

拜登聲明，發布這波赦免不應被誤解為上述任何人參與不當行為，這些人接受赦免也不應被誤會是承認對任何犯行有罪，「由於他們對國家的不懈奉獻，我國欠這些公僕一份感謝」。

美聯社報導，川普曾警告會有一份「敵人清單」，上頭羅列曾冒犯他的政敵及尋求就川普涉入國會山莊暴動案究責的人。

佛奇曾任國家過敏與傳染病研究院主任將近四十年，二○二二年退休前擔任拜登首席醫療顧問，協助協調美國新冠防疫對策。佛奇曾因拒絕為川普毫無根據的說法背書而招致其不滿，右翼民眾也因口罩強制令等政策抨擊佛奇，認為這些政策侵害其權利。

密利曾任美國參謀首長聯席會議主席，他曾說川普是法西斯主義者，並詳述川普在國會山莊致命暴動案的相關作為。密利已感謝拜登赦免，表示今後不用擔心遭「報復」。

共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼和金辛格等調查該暴動案的眾院委員會成員和職員，同樣獲拜登赦免；曾到該委員會作證的國會山莊和華府警方人員也獲赦免。

拜登任內赦免和減刑人數創下歷任總統紀錄。

佛奇 川普 拜登

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