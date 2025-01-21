聽新聞
0:00 / 0:00

最冷就職典禮 科技大亨來最多

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國之音報導，川普廿日就職，華盛頓氣溫降到攝氏零下十一度，是四十年來就職典禮最冷的一次；安全維護更是史上最嚴密，到場的科技大亨人數也史上最多。

這次就職典禮也是安保最嚴密的一次。華盛頓部署超過兩萬五千名執法人員，國民兵、特勤局、警察和聯邦執法機構聯合確保活動安全。警方將整個國家廣場、賓州大道及國會大廈周邊畫為高安全區，實施多重安檢；高安全區被兩公尺高鐵柵欄圍成「堡壘」，七千八百名國民兵負責外圍安保，包括交通管控和地鐵站巡邏。

美國紐奧良元旦發生恐攻，加上川普去年選戰期間兩度面臨暗殺未遂，讓特勤局不敢大意。聯邦調查局在華盛頓總部指揮中心負責收集情報、評估威脅，隨時協調資源以應對突發情況。

以往美國總統就職典禮通常邀請各國駐華府大使出席，川普這次打破傳統，邀請外國總統和總理參加；阿根廷總統米雷伊、厄瓜多總統諾波亞、義大利總理梅洛尼親自出席，習近平派遣國家副主席韓正代表參加，莫迪派出外交部長蘇傑生到場。

除了邀請外國嘉賓，現任總統拜登夫婦和在世的三位前總統歐巴馬、布希與柯林頓都出席，但引人注目的來賓還包括美國科技界巨頭，如特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta總裁祖克柏及TikTok總裁周受資。

美國 華盛頓 馬斯克

延伸閱讀

直播／川普宣誓就職典禮 川普與拜登抵達國會大廈

防川普報復 拜登預先赦免前防疫專家佛奇、退將米利

美媒曝川普上任首日無新關稅 美元應聲貶逾1%

華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」

相關新聞

川普：改變席捲美國…就職宣告迎接新時代 號召常識革命

川普於美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時），在華府國會山莊圓型大廳宣誓就職美國第四十七任總統。他在就職演說中呼籲發...

副手對話 范斯會韓正談經貿

美國副總統范斯十九日在華盛頓會見中國大陸國家副主席韓正，路透報導，雙方討論包含具成癮性藥物芬太尼、貿易平衡和區域穩定等問...

逾百行政命令…川普第一擊 非法移民、氣候協定

川普廿日宣誓就任美國總統，計畫上任當天起迅速簽發超過一百道行政命令，包括限制移民、退出巴黎氣候協定等，美國之音說，這將對...

代表團獲觀禮貴賓票 韓國瑜體育館包廂看就職轉播

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，美東時間廿日上午六時自飯店出發。我代表團取得貴賓票，於華府第...

一口氣宣布百項？ 行政命令威力究竟有多大？

（德國之聲中文網）特朗普計劃在上任初期就簽署一系列的行政命令。這些命令由總統直接發布，無需國會批准，特朗普希望通過簽署這些行政命令迅速試試政策並創造既定事實。預計大部分命令可能涉及移民、能源和貿易領域

誰將出席川普就職典禮？

（德國之聲中文網）卸任總統拜登預計將出席川普的就職典禮，盡管2021年川普拒絕參加拜登的就職典禮。 所有在世的前總統——克林頓、布什和奧巴馬預期都將攜妻子出席川普的就職典禮，例外是米歇爾·奧巴馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。