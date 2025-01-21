最冷就職典禮 科技大亨來最多

美國之音報導，川普廿日就職，華盛頓氣溫降到攝氏零下十一度，是四十年來就職典禮最冷的一次；安全維護更是史上最嚴密，到場的科技大亨人數也史上最多。

這次就職典禮也是安保最嚴密的一次。華盛頓部署超過兩萬五千名執法人員，國民兵、特勤局、警察和聯邦執法機構聯合確保活動安全。警方將整個國家廣場、賓州大道及國會大廈周邊畫為高安全區，實施多重安檢；高安全區被兩公尺高鐵柵欄圍成「堡壘」，七千八百名國民兵負責外圍安保，包括交通管控和地鐵站巡邏。

美國紐奧良元旦發生恐攻，加上川普去年選戰期間兩度面臨暗殺未遂，讓特勤局不敢大意。聯邦調查局在華盛頓總部指揮中心負責收集情報、評估威脅，隨時協調資源以應對突發情況。

以往美國總統就職典禮通常邀請各國駐華府大使出席，川普這次打破傳統，邀請外國總統和總理參加；阿根廷總統米雷伊、厄瓜多總統諾波亞、義大利總理梅洛尼親自出席，習近平派遣國家副主席韓正代表參加，莫迪派出外交部長蘇傑生到場。

除了邀請外國嘉賓，現任總統拜登夫婦和在世的三位前總統歐巴馬、布希與柯林頓都出席，但引人注目的來賓還包括美國科技界巨頭，如特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta總裁祖克柏及TikTok總裁周受資。