華府「分割畫面」…挺川菁英狂歡 藍領川粉無處去

美國各州及外國來的「川粉」近日紛抵華府，期待見證川普重返白宮，但隨著就職典禮移師室內，不少川粉只能設法看轉播。就職日前的周末，科技富豪等挺川菁英在華府各地狂歡，有些川粉卻在冷冽街頭閒逛，不確定何去何從。

川普就職典禮因低溫改到國會大廈圓形大廳舉辦，雖在華府市中心可容納約兩萬人的第一資本體育館舉行轉播，但許多川粉沒把握能順利入場。

紐約時報報導，來自阿肯色州的七十六歲民眾傑恩斯坦言「有點失落」，他到華府就是為了川普就職，他還碰過從新墨西哥州、夏威夷州及澳洲趕來的民眾，「他們也都很失落。來這裡路途很長，住宿也很貴」。

來自奧克拉荷馬市的六十三歲民眾特雷佩尼耶則說，他打算用飯店電視看轉播。他上周末去欣賞華府國家廣場上的白色石碑，表示來到華府還是「很酷」、「這裡就像羅馬帝國」。

紐時指出，川普就職前的周末，華府上演耐人尋味的分割畫面。遊說人士、創投資本家和科技富豪在遊艇、市中心牛排館和豪宅裡舉香檳乾杯，對就職計畫取消感到沮喪的熱情川粉無法參加挺川菁英的狂歡聚會，這似乎體現川普凝聚的政治運動一項核心矛盾，將愈來愈富的富人與工人階層選民能輕易並存。

現為華爾道夫大飯店的舊郵政大樓，或許因該地曾為川普家族旗下飯店、大廳酒吧成了是川普關係人士聚集地，傑恩斯和同行川粉看著黑色凱迪拉克排隊將貌似穿著正式的有錢人送到門前，沒預約者則遭謝絕。

傑恩斯說，他們只是想進去看有錢人是怎麼過的，卻沒能進去，自嘲說「我猜因為我們是白垃圾（white trash，對貧窮、教育程度不高白人的貶稱）」。