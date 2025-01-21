下架不到1天 TikTok在美復活

川普十九日表示擬於廿日就職後即發布行政命令讓TikTok禁令延遲生效，海外版抖音TikTok停止在美國服務不到一日，十九日又恢復服務。

拜登總統去年四月簽署由兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動今年一月十九日前出售TikTok，否則必須下架；TikTok以該法違反美國憲法保護的言論自由為由提起訴訟，遭最高法院等各級法院駁回，維持「不賣就禁」的禁令，TikTok十八日於各大應用程式商店平台下架，但川普十九日在社群平台表示正詢問各大公司別讓TikTok停止服務，他也預計廿日簽署行政命令，延遲TikTok禁令生效，以協議出可以保護國家安全的共識。

川普指出，任何公司在他做出決定前協助TikTok恢復服務，行政命令將免除其任何責任。他並提議合資計畫，讓美國持有百分之五十TikTok股份，認為這樣便可拯救TikTok，讓TikTok得以在可靠的人手上繼續發展，「TikTok必須獲得美國的認可」。

在川普發言之後，路透報導TikTok在致用戶訊息中表示，由於川普所付出的心力，TikTok得以重返美國，並表示TikTok會與川普合作，討論長期解決方案，讓TikTok能夠繼續在美國服務。

紐約時報報導，TikTok在全美可能擁有超過一億七千萬使用者，但關閉服務加註的「政治性通知」僅對一個人說話；對於川普這個聲稱「我一個人就能解決」的人來說，這句話的奉承效果顯而易見，而TikTok赤裸裸的政治訴求產生立竿見影效果，少有其他企業訴求可堪比擬。

紐時說，將TikTok重組成持股各百分之五十的「合資企業」的想法表面上很吸引人，但不確定是否符合拜登總統簽署且經國會通過的法律規定。

另外，美國社群平台Ｘ（前稱推特）老闆馬斯克十九日在Ｘ表達他長期反對美國禁用TikTok的立場，也表達對於Ｘ平台在中國被禁的不滿；他說，TikTok獲准繼續在美國營運，Ｘ平台卻不被允許在中國大陸營運，這是不公平的。

大陸科創板日報昨引述知情人士稱，TikToK母公司字節跳動並未與美方達成任何協議，只是美方決定暫不執行法案，因此TikTok恢復營運。