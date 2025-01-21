逾百行政命令…川普第一擊 非法移民、氣候協定

川普廿日宣誓就任美國總統，計畫上任當天起迅速簽發超過一百道行政命令，包括限制移民、退出巴黎氣候協定等，美國之音說，這將對美中關係產生重大影響。

川普競選期間說，第二任期頭一天將當「獨裁者」。川普團隊的目標是立即重設美國政策，兌現向美國選民做出的重大改革承諾，特別是誓言推翻拜登多項政策。

Beacon政策顧問公司管理合夥人、布希政府前官員麥若表示，「他們的目的是以『震懾』方式行動，讓對手措手不及。他們四年來天天都在為這一天做準備，有一支律師團隊在深入研究如何實現目標」。

川普首波行政命令細節尚未公開，但川普和團隊已表明當務之急，計畫就美墨邊境宣布全國緊急狀態，動用聯邦資源拘留從墨西哥越境的移民，限制尋求庇護能力，並啟動他所稱美國史上最大規模驅逐行動。

即將擔任白宮邊境事務主管的霍曼十八日對福斯新聞表示，「針對性執法行動」最快本周展開。消息人士說，新政府可能加派移民與海關執法局現場人員，鎖定華府、芝加哥等主要都會區內有犯罪背景、符合驅逐資格的無證移民。美國之音說，川普收緊移民政策，可能影響經由中南美洲從美國南部非法入境美國的中國人。

美國總統川普（中）就任前，十九日偕夫人梅蘭妮亞（右）前往阿靈頓國家公墓向無名戰士致敬。（法新社）

川普的貿易和關稅政策也將啟動，可能影響金融市場。川普希望迫使美國的貿易夥伴在移民、毒品販運甚至美國購買格陵蘭等議題上達成協議。他聲稱要對加拿大、墨西哥課徵百分之廿五關稅、對中國大陸加徵百分之十，並提議對幾乎所有進口商品徵收百分之十至廿廣泛關稅，鼓勵企業在美國本土製造更多產品，並為美國政府增加收入。

知情人士透露，川普可能宣布國家經濟緊急狀態，並動用「國際緊急經濟權力法」來迅速實施關稅。

川普還宣稱一上任就會退出巴黎氣候協定。氣候議題過去幾年是美中合作重點，川普這個動作可能影響兩國在該領域合作，進而影響更廣泛的美中關係。

分析師指出，川普可能會對伊朗實施新制裁，同時強化落實現有的制裁規定，這些行動是其對德黑蘭政權「窮盡一切施壓」政策的一環。

川普也表示，他計畫近日與俄羅斯總統普亭通話，而普亭也表達了與川普會面的興趣。