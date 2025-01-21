聽新聞
0:00 / 0:00

逾百行政命令…川普第一擊 非法移民、氣候協定

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
美國總統川普（左）就任前夕，十九日和富商馬斯克（右）在華府第一資本體育館同台出席活動。（歐新社）
美國總統川普（左）就任前夕，十九日和富商馬斯克（右）在華府第一資本體育館同台出席活動。（歐新社）

川普廿日宣誓就任美國總統，計畫上任當天起迅速簽發超過一百道行政命令，包括限制移民、退出巴黎氣候協定等，美國之音說，這將對美中關係產生重大影響。

川普競選期間說，第二任期頭一天將當「獨裁者」。川普團隊的目標是立即重設美國政策，兌現向美國選民做出的重大改革承諾，特別是誓言推翻拜登多項政策。

Beacon政策顧問公司管理合夥人、布希政府前官員麥若表示，「他們的目的是以『震懾』方式行動，讓對手措手不及。他們四年來天天都在為這一天做準備，有一支律師團隊在深入研究如何實現目標」。

川普首波行政命令細節尚未公開，但川普和團隊已表明當務之急，計畫就美墨邊境宣布全國緊急狀態，動用聯邦資源拘留從墨西哥越境的移民，限制尋求庇護能力，並啟動他所稱美國史上最大規模驅逐行動。

即將擔任白宮邊境事務主管的霍曼十八日對福斯新聞表示，「針對性執法行動」最快本周展開。消息人士說，新政府可能加派移民與海關執法局現場人員，鎖定華府、芝加哥等主要都會區內有犯罪背景、符合驅逐資格的無證移民。美國之音說，川普收緊移民政策，可能影響經由中南美洲從美國南部非法入境美國的中國人。

美國總統川普（中）就任前，十九日偕夫人梅蘭妮亞（右）前往阿靈頓國家公墓向無名戰士致敬。（法新社）
美國總統川普（中）就任前，十九日偕夫人梅蘭妮亞（右）前往阿靈頓國家公墓向無名戰士致敬。（法新社）

川普的貿易和關稅政策也將啟動，可能影響金融市場。川普希望迫使美國的貿易夥伴在移民、毒品販運甚至美國購買格陵蘭等議題上達成協議。他聲稱要對加拿大、墨西哥課徵百分之廿五關稅、對中國大陸加徵百分之十，並提議對幾乎所有進口商品徵收百分之十至廿廣泛關稅，鼓勵企業在美國本土製造更多產品，並為美國政府增加收入。

知情人士透露，川普可能宣布國家經濟緊急狀態，並動用「國際緊急經濟權力法」來迅速實施關稅。

川普還宣稱一上任就會退出巴黎氣候協定。氣候議題過去幾年是美中合作重點，川普這個動作可能影響兩國在該領域合作，進而影響更廣泛的美中關係。

分析師指出，川普可能會對伊朗實施新制裁，同時強化落實現有的制裁規定，這些行動是其對德黑蘭政權「窮盡一切施壓」政策的一環。

川普也表示，他計畫近日與俄羅斯總統普亭通話，而普亭也表達了與川普會面的興趣。

川普 移民 美國

延伸閱讀

直播／川普宣誓就職典禮 川普與拜登抵達國會大廈

防川普報復 拜登預先赦免前防疫專家佛奇、退將米利

美媒曝川普上任首日無新關稅 美元應聲貶逾1%

華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」

相關新聞

川普：改變席捲美國…就職宣告迎接新時代 號召常識革命

川普於美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時），在華府國會山莊圓型大廳宣誓就職美國第四十七任總統。他在就職演說中呼籲發...

副手對話 范斯會韓正談經貿

美國副總統范斯十九日在華盛頓會見中國大陸國家副主席韓正，路透報導，雙方討論包含具成癮性藥物芬太尼、貿易平衡和區域穩定等問...

逾百行政命令…川普第一擊 非法移民、氣候協定

川普廿日宣誓就任美國總統，計畫上任當天起迅速簽發超過一百道行政命令，包括限制移民、退出巴黎氣候協定等，美國之音說，這將對...

代表團獲觀禮貴賓票 韓國瑜體育館包廂看就職轉播

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，美東時間廿日上午六時自飯店出發。我代表團取得貴賓票，於華府第...

一口氣宣布百項？ 行政命令威力究竟有多大？

（德國之聲中文網）特朗普計劃在上任初期就簽署一系列的行政命令。這些命令由總統直接發布，無需國會批准，特朗普希望通過簽署這些行政命令迅速試試政策並創造既定事實。預計大部分命令可能涉及移民、能源和貿易領域

誰將出席川普就職典禮？

（德國之聲中文網）卸任總統拜登預計將出席川普的就職典禮，盡管2021年川普拒絕參加拜登的就職典禮。 所有在世的前總統——克林頓、布什和奧巴馬預期都將攜妻子出席川普的就職典禮，例外是米歇爾·奧巴馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。