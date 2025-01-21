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川普：改變席捲美國…就職宣告迎接新時代 號召常識革命

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
川普（左）廿日中午在華府國會山莊圓型大廳，宣誓就職美國第四十七任總統。（美聯社）
川普（左）廿日中午在華府國會山莊圓型大廳，宣誓就職美國第四十七任總統。（美聯社）

行政命令「不簽到手斷不罷休」

川普於美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時），在華府國會山莊圓型大廳宣誓就職美國第四十七任總統。他在就職演說中呼籲發起一場「常識的革命」，宣告美國將迎接一個「國家成功新時代」。

華爾街日報報導，川普在就職演說表示，「我對我們國家處於一個令人振奮又激動成功新時代開端很有信心，而且很樂觀，我懷抱這樣的心情回任總統。一股改變浪潮正席捲這個國家」。川普說，「我今天要對美國人民傳達的訊息是，此刻我們將以人類歷史上最偉大文明的勇氣、活力與生命力，再度展開行動」。

相較上一任任期執政之初的低支持率，川普本任任期展開之初的支持度明顯高於上一任。川普早先預告，就職日將會簽署很多行政命令，「在我宣誓就職的幾小時內，拜登政府每一項激進和愚蠢的行政命令都將被廢除」，「不簽到手斷不罷休」，被外界稱為震懾登場。

美國總統拜登夫婦（左二、左一）廿日在白宮門口歡迎川普夫婦。（美聯社）
美國總統拜登夫婦（左二、左一）廿日在白宮門口歡迎川普夫婦。（美聯社）

78歲就職美總統 超越拜登紀錄

七十八歲的川普就職美國總統，超越前任拜登創下最年長紀錄。有別於二○一七年上次就職演說指美國陷入百姓貧困、工廠倒閉與毒品氾濫的「浩劫」，川普此次主軸是團結、希望、力量與公平，並宣示要開啟美國黃金時代。

川普十七日宣布，寒流使華府的天氣很危險，他不願見到有人因此受傷，因此就職典禮改為室內舉行，是前總統雷根一九八五年第二任以來再度有總統就職典禮移師室內，當時同樣因天候因素改至圓形大廳進行。

就職典禮舞台原本位於國會山莊西側露台，主辦單位共發放廿二萬張門票，移入室內後僅規畫六百個座位。華爾街日報報導，相較於八年前的就職日，全美這次不見廣泛抗議活動，是美國民眾對川普反感降低的跡象之一。

2.5萬人維安 重重安檢宛如堡壘

去年總統選戰期間川普先後於七月及九月遭暗殺未遂，因此執法部門高度警戒，華府共部署逾二點五萬名執法人員，國家廣場、賓夕法尼亞大道和國會山莊周邊均實施重重安檢，圍起兩公尺高鐵圍欄，整塊區域宛如堡壘。

川普上任 川普（左）廿日就職前與夫人梅蘭妮亞（右）到華盛頓聖約翰教堂進行傳統祈禱儀式。（路透）
川普上任 川普（左）廿日就職前與夫人梅蘭妮亞（右）到華盛頓聖約翰教堂進行傳統祈禱儀式。（路透）

川普廿日上午先到白宮附近拉法葉廣場號稱「總統教堂」的聖約翰教堂，進行傳統祈禱儀式，隨後川普偕再度成為美國第一夫人的梅蘭妮亞赴白宮，和總統拜登夫婦茶敘，象徵現任總統歡迎總統當選人。

就職典禮由副總統當選人范斯先宣誓，監誓人是川普第一任提名的聯邦最高法院大法官卡瓦諾。接著是川普宣誓，由共和黨籍前總統布希提名的首席大法官羅伯茲監誓，他也是川普第一任宣誓時監誓人。川普手按聖經說，本人莊嚴宣誓，將忠實履行美國總統職責。

川普 拜登 美國 華爾街日報

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