直播／總統副總統就職典禮 川普、范斯宣誓

川普20日將再度就職美國總統，預料約25萬人將冒著嚴寒天氣湧向華盛頓市中心，見證川普成為美國第47任總統。

影片來源：YouTube@C-Span

美東時間12:02 PM 更新

川普宣誓成為總統，由首席大法官羅伯茨主持。梅蘭妮亞及他的孩子依序站到他身後表示支持。

拜登與川普家族成員握手。

美東時間12:01 PM 更新

范斯宣誓成為副總統，由大法官卡瓦諾主持。

范斯宣誓完成，川普大力拍了拍他的肩膀。

美東時間11:50 AM 更新

主教、牧師主持祈禱。

美東時間11:50 AM 更新

國會就職典禮聯席委員會(JCCIC)委員主席、民主黨參議員艾米．克勞布查(Amy Klobuchar)致詞、共和黨籍聯邦參議員費雪(Deb Fischer)致詞。

美東時間11:36 AM 更新

準總統川普進場。

美東時間11:35 AM 更新

準副總統范斯進場。

美東時間11:33 AM 更新

拜登總統、賀錦麗副總統入場。

美東時間11:31 AM 更新

范斯夫人烏莎、川普夫人梅蘭妮亞入場。

美東時間11:29 AM 更新

范斯即將宣誓成為副總統。

美東時間11:24 AM 更新

拜登夫人、賀錦麗先生入場。

美東時間11:14 AM 更新

司儀陸續介紹副總統潘斯、前總統柯林頓伉儷、前總統布希伉儷、前總統歐巴馬、前總統拜登伉儷進入主舞台。

美東時間11:09 AM 更新

川普子女們進場。

美東時間11:06 AM 更新

最高法院九位大法官入場。

美東時間11:00 AM 更新

前總統柯林頓及前國務卿喜萊莉‧柯林頓入場，前總統布希及布希夫人入場，前總統歐巴馬入場。

美東時間10:57 AM 更新

前副總統潘斯入場。

鏡頭捕捉到馬斯克、貝佐斯、皮采、查克柏格等科技大咖在閒聊。

美東時間10:53 AM 更新

川普提名的內閣人選進入國會大廈。

美東時間10:50 AM 更新

川普與拜登抵達國會大廈。

美東時間10:45 AM 更新

馬斯克抵達國會大廈，與川普女兒伊凡卡及女婿庫許納寒暄。

美東時間10:00 AM 更新

拜登總統伉儷在白宮迎接準總統川普伉儷。(美聯社)

拜登總統和第一夫人吉兒在白宮迎接準總統川普和他的妻子梅蘭妮亞，並對川普伉儷說：「歡迎回來。」

他們進入白宮小聚後，已坐上車隊離開白宮，往國會大廈前進，川普將在圓形大廳宣誓就職。

川普本周一（20日）將再度就職美國總統，預定將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。（歐新社）

影片來源：YouTube@C-Span

在這一天，川普和當選副總統范斯首先將在華盛頓聖約翰公會教堂進行簡短、莊嚴和傳統的祈禱儀式。隨後，川普將前往白宮，與即將卸任的總統拜登夫婦共進茶點，接著前往美國國會大廈參加宣誓就職儀式。在舉行遊行活動後，這一天將以盛大舞會作為最後壓軸。

Q：川普就職日的流程為何？

-聖約翰教堂祈禱儀式

-在白宮與拜登夫婦茶敘

美東時間11時

-舉行宣誓儀式。川普和范斯將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。每個人都會把手放在聖經上並宣讀就職誓言。川普今年將和首度就職一樣使用兩本聖經，一本是他母親在1955年送給他的個人聖經，另一本是具有歷史意義的林肯聖經，這是已故總統林肯在1861年總統就職典禮時使用的天鵝絨封面聖經。川普將在美東時間中午12時左右完成宣誓後正式成為總統。

-發表就職演說。川普將闡述未來四年的目標，據報導，川普的演講主題是團結、力量和「公平」。

-前往參議院的總統廳（President's Room）簽署重要文件

-出席國會舉辦的午宴

美東時間15時30分

-舉行遊行，通常是從國會大廈沿著賓州大道一直通往白宮，不過目前尚不清楚今年的遊行將如何調整。川普表示，他將在宣誓典禮後「加入人群」。

-前往白宮橢圓形辦公室進行簽署儀式

-接著會有三場舞會展開，包括「總司令舞會」（Commander in Chief Ball）、、「自由舞會」（Liberty Inaugural Ball）和美東時間20時30分舉行的「星光舞會」（Starlight Ball）。

Q：川普當天會頒布什麼政策嗎？

川普宣誓就職後預期將簽署約100道行政命令。他在競選時承諾要在上任第一天就要執行一系列政策，其中包括啟動大規模驅逐非法移民計畫、對進口產品徵收全面關稅、對2021年1月6日國會大廈騷亂的被告特赦，以及撤銷與能源和氣候相關的法規。在周日，他還承諾發出行政命令，延遲對短影音社群平台TikTok的禁令。

根據英國金融時報報導，川普在就職日宣布這些行政命令的時機有兩個，第一是在參議院的總統廳簽署文件時，在這裡可能涉及簽署行政命令或公告。第二則是在白宮橢圓形辦公室舉行簽名儀式時。此外，川普也有可能在就職演說中概述政策。

Q：這次就職典禮維安有多嚴密？

由於川普去年競選期間曾經遇刺，因此今年的就職典禮維安特別嚴密。大約2.5萬名執法人員和軍事人員負責維安活動，並且設置了超過30英里（約48公里）圍欄。執法機構還將使用無人機進行空中巡邏。