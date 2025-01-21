代表團獲觀禮貴賓票 韓國瑜體育館包廂看就職轉播

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，美東時間廿日上午六時自飯店出發。我代表團取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的ＶＩＰ包廂內收看就職轉播。

賴清德總統指派韓國瑜率跨黨派立委赴美祝賀川普就職，成員包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共八人。

為防華府嚴寒來襲，川普日前宣布將原來安排在戶外舉行的就職典禮移入國會大廈圓形大廳內。由於空間有限，我代表團未能到場觀禮，必須另覓他處。

我駐美代表處保密到家，到廿日上午六時仍不願透露細節。不過，據了解，代表團廿日上午出發後即前往第一資本體育館，代表團包括韓國瑜、王定宇、柯志恩，及陳昭姿，準備於貴賓包廂收看就職轉播。

王定宇也在臉書表示，感謝外交部和駐美代表處同仁努力，代表團已取得獲邀進入室內觀禮邀請票，並貼出朝野立委代表搭地鐵合照。

在參加川普就職典禮前，韓國瑜一行人十九日晚間在華府出席僑宴，逾四百名僑胞歡迎代表團訪問。韓國瑜致詞時表示，他一進來就感受到僑胞濃濃的熱情和同胞愛，以及對中華民國可說是完全無私感情的投射；台灣同胞不管人在哪裡，在世界任何一個角落，就像一顆種子一樣埋在土壤裡，即使到了海外，依然會發芽、成長，結成美好的果實。

韓國瑜說，不管果實結得有多大，僑胞的心始終有濃濃的、看不見的一縷絲，牽繫到台澎金馬、牽繫到中華民國，讓大家特別感動。

代表團中的民進黨立委皆未出席這場僑宴。韓國瑜表示，我駐美代表處因有不同的安排，有其他重要拜會，所以其他立委不克出席。韓國瑜與僑胞一起唱歌，包括「我們都是一家人」、「梅花」、「中華民國頌」等。