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逾百家陸企列美黑榜
美國總統川普重返白宮，投資人對哪些中國大陸企業可能成為美國制裁或貿易管制對象感到憂心。美國國防部長期被忽視的一份觀察名單，如今成為投資人尋找線索的焦點。
幾家知名大陸企業本月出現在這個美國國防部認為和軍方有關連的公司名單，導致股價大跌，其中有騰訊和寧德時代。這份以年度國防法案中所謂「一二六○Ｈ名單」並無任何法律後果，也不會直接導致制裁，但市場仍出現恐慌性賣壓。
五角大廈將另外十四家公司增列名單後，上榜實體陸企超過一百卅家，涵蓋航空、建築、電腦硬體及通訊、人工智慧（ＡＩ）和電池領域。
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