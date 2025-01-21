副手對話 范斯會韓正談經貿

美國副總統范斯十九日在華盛頓會見中國大陸國家副主席韓正，路透報導，雙方討論包含具成癮性藥物芬太尼、貿易平衡和區域穩定等問題。韓正稱，儘管中美有分歧摩擦，但共同利益龐大，雙方可加強對話與協商。

美國總統川普當選後邀請大陸國家主席習近平出席就職典禮，習派韓正為特別代表出席典禮。川普與習近平十七日通話時，針對TikTok、美中貿易及台海問題等議題廣泛交換意見，也是川普去年十一月勝選後，雙方首次通話。

范斯在就職典禮前一日會見韓正。新華社報導，韓正表示，中方願同美方一道，落實「川習通話」達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。他指出，經貿關係是雙方共同關心的重要議題，儘管中美有分歧摩擦，但兩國的共同利益與合作空間龐大，雙方可就此加強對話與協商。

據報導，范斯表示，經貿關係對美中雙方都很重要。中國大陸在國際事務中發揮日益重要的影響，美方願與中方發展長久、富有成果的關係，並加強雙方在國際和區域議題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。

大陸外交部發言人毛寧昨表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，中方始終認為，穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。中方願與美國新政府秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。

韓正十九日還分別會見特斯拉執行長馬斯克，及美中貿易全國委員會、美國商會等工商界人士。韓正表示，歡迎特斯拉在內的美企抓住機遇，共享大陸發展成果，為促進中美經貿關係做出新的更大貢獻。

馬斯克則稱，特斯拉願深化對大陸投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。美國工商界人士提到，日前的川習通話傳遞了正面訊號，令人振奮，並稱看好大陸經濟前景和在大陸發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。