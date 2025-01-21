誰將出席川普就職典禮？

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（德國之聲中文網）卸任總統拜登預計將出席川普的就職典禮，盡管2021年川普拒絕參加拜登的就職典禮。

所有在世的前總統——克林頓、布什和奧巴馬預期都將攜妻子出席川普的就職典禮，例外是米歇爾·奧巴馬。

傳統上，外國首腦並不受到邀請出席美國總統就職典禮。但川普向中國、薩爾瓦多、阿根廷、意大利、匈牙利領導人發出了邀請。阿根廷總統米萊、意大利總理梅洛尼預計將出席典禮。

中國國家主席習近平不會出席，但派遣副主席韓正代為赴美。據中國媒體報道，韓正1月19日在華盛頓與美國當選副總統萬斯會晤時提及經貿關系，表示“盡管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商”。

韓正還與馬斯克等美國商界高管會晤。馬斯克在會晤後在其X平台上發帖稱，他長期反對禁止TikTok，因為“有違言論自由”。他同時寫道：“目前的情況是，TikTok允許在美國運作，但X不允許在中國運作，這是不平衡的。需要有所改變。”

馬斯克本人以及另兩位世界最富有的人——亞馬遜總裁貝佐斯、Meta總裁扎克伯格也將出席川普的就職典禮。此外，據媒體報道，其它科技巨頭如蘋果總裁庫克、TikTok總裁周受資以及谷歌總裁皮柴預計也將出席。

由於天氣嚴寒，川普就職典禮移至美國國會大廈內舉行。因此，台灣立法院長韓國瑜帶領的台灣慶賀代表團無法於現場觀禮。據中央社1月20日報道，韓國瑜等4名代表團成員取得貴賓入場券，將在Capital One Arena貴賓室包廂觀看轉播。

（綜合報道）

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