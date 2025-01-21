一口氣宣布百項？ 行政命令威力究竟有多大？

（德國之聲中文網）特朗普計劃在上任初期就簽署一系列的行政命令。這些命令由總統直接發布，無需國會批准，特朗普希望通過簽署這些行政命令迅速試試政策並創造既定事實。預計大部分命令可能涉及移民、能源和貿易領域。同時，參與 2021年1月6日國會沖擊事件的個人也有可能獲得這位新總統的赦免。

特朗普並不是首個在上任第一天就立即采取行動的總統。拜登入主白宮首日就簽署了九項行政命令。然而，如果特朗普果真如預期那樣簽署100項行政命令，那麼他將超越所有前任總統。

什麼是行政命令？

美國國會制定和通過法律，但總統作為行政部門的最高領導者，可以向政府發布自己的指令。行政命令雖然不是法律，但它們的影響力也很大。不過，第安納州普渡大學的政治學者羅克曼（Bert Rockman）解釋說：“國會參眾兩院通過並由總統簽署的法律優先於行政命令”。

對於發布行政命令並沒有具體限制。歷史上，有的總統沒有發布任何行政命令，而有的總統則宣布了大量的行政命令，比如羅斯福簽署了至少 3700 個行政命令。特朗普是過去幾十年中相對頻繁使用這一工具的總統之一。他平均每年發布 55 項行政命令，是自卡特總統（80 項）以來的最高記錄。

如何控制行政命令的使用？

現代美國總統一職常常被描繪為一個幾乎無所不能的領導角色。總統有權簽署行政命令，這看起來似乎是總統可以為所欲為。然而，情況並非如此：有一些機制確保美國政府的各個部門不會過度權力集中。

第一個限制是，行政命令可以被提起訴訟並由法院進行審查。例如，拜登2023年發布的一項行政命令，要求聯邦官員接種新冠疫苗，以及特朗普2017年簽署的停止對移民“庇護城市”提供經費的行政命令，都被提起過訴訟。

法院可以判定反對行政令的一方勝利，也可能會做出有利於總統的裁決。其中一個例子就是特朗普從 2017 年開始實施的旅行禁令，該禁令主要影響來自穆斯林國家的入境者，這個行政命令收到爭議，經過一番修訂後，最高法院隨後裁定該禁令合法。

國會有權通過立法程序修改或廢除行政命令。美國總統任期限制為兩屆，特朗普之後，無論是下屆總統來自民主黨或共和黨，這位繼任者可能會發布新的行政命令，撤銷特朗普在最後一任期內簽署的命令。就像拜登簽署的行政命令，讓美國重返巴黎氣候協議，特朗普在第一任期內曾宣布退出該協議。

美國總統還擁有哪些權力工具？

總統在執政時擁有很大的靈活性。通常他會簽署國會通過的法案。不過，總統也可以對法案行使否決權，並將其退回給國會。

總統是政府首腦、擔任軍隊最高指揮官，並在國際舞台上代表美國，參與談判，任命官員和政府代表，並接待外國元首和政府首腦。

總統還擁有一些權力，這些權力受到美國社會其他機構的控制。例如，他可以提名內閣成員和最高法院法官，但這些人選必須得到參議院的確認。同樣的情況也適用於與其他國家的沖突。雖然總統是軍隊的最高指揮官，但只有國會才能宣戰。

如果特朗普總統試圖根據《外國敵人法》來驅逐沒有合法身份的移民，這一點可能會變得很重要，該法案的激活條件是，美國必須與相關國家，比如墨西哥是敵對國家的狀態。因此，國會必須同意宣戰才能啟動這一法規。

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