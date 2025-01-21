川普喜歡TikTok…所以拯救它

川普在就職典禮前一日出席華府市中心體育場一場競選式的「讓美國再次偉大勝利集會」（MAGA Victory Rally）發表演說，高喊成功「奪回」國家，美國將再起。他並宣告TikTok回歸，且再次對以哈停火邀功，宣示將「結束美國四年衰落」。科技鉅子馬斯克也在台上驚喜露臉。

CNN報導，川普19日告訴支持者「我們贏了」，表示很高興「在奪回國家前夕與親友、支持者和真正的愛國者齊聚一堂」，他說，「這就是我們要做的，奪回國家」。

川普還說，20日中午，「美國長達四年的衰落將落幕，我們將開啟美國充滿力量、繁榮、尊嚴和自豪的嶄新一天，一勞永逸恢復一切」。

川普也宣布，TikTok已重新上線。川普在大會上說：「我們在TikTok上獲勝，共和黨人從未贏得過年輕選票。所以我喜歡TikTok。」川普表示，「它非常受歡迎。坦白說，我們別無選擇，必須拯救它」。