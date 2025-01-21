TikTok起死回生 美中擬持股各半

字節跳動旗下短影音平台TikTok昨（20）日恢復美國用戶服務，從宣告停運到起死回生僅14小時，而關鍵人物在於美國總統川普，他表示，上任後將發布行政令推遲TikTok禁令生效時間，同時也提出讓美企合資，掌握50%股權以續運營TikTok的方案。有分析認為，這或許是川普暗示TikTok會在美國上市。

美國TikTok用戶在短短14小時歷經悲與喜，TikTok自18日關停對美用戶服務，其母公司字節跳動旗下多個應用軟體幾乎同一時間停止在美服務。川普19日早些時候在社交媒體上發文，呼籲各公司不要讓TikTok處於停止運轉狀態，並稱此前任何幫助維持TikTok運轉的公司將不承擔法律責任。

緊接著，TikTok在20日宣布恢復營運，並透過社交媒體發布聲明，內容感謝川普向TikTok的網路服務提供商做出了必要的澄清和保證，同時表示，將與川普一起尋找維持TikTok應用程序在美可用的長期解決方案。

不過，第一財經引述字節跳動方面人士稱，字節並未與美國政府達成任何協議，只是美方決定暫不執行「不賣就禁」法案，因此TikTok恢復營運。意味TikTok前途仍不明確。

對於川普的方案，大陸外交部發言人毛寧20日回應，「對於企業運營和收購這一類的行為，我們始終認為應當根據市場的原則，由企業自主決定。」