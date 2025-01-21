川普點火 翻轉氣候規範…力拚本土能源生產

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

新上任的美國總統川普就職後擬發布全國能源緊急狀態，一方面推動國內能源生產，一方面也扭轉拜登任內為因應氣候變遷所採取的政策。

根據彭博資訊報導，據了解，川普準備強制推動調整政策，包括允許在聯邦土地上進行新的石油和天然氣開發，同時指示撤銷拜登任內的氣候規範，並下令政府取消對電動車的聯邦刺激措施。預計川普也會放寬涉及汽車汙染與油耗等的嚴格監管規定。

這些行政措施啟動了漫長的監管程序，將涵蓋美國能源業各層面，從油田到汽車經銷商都包括在內，並彰顯川普將聯邦政府政策轉向支持石油和天然氣生產的決心，與拜登致力抑制化石燃料形成鮮明對比。

目前還不清楚宣告能源緊急狀態會怎麼運作，但美國總統可以藉此啟動特別權力，譬如調控原油運輸，或指導電力的生產和傳輸方式。川普在競選期間已承諾，將宣布全國進入能源緊急狀態，並稱此舉是為了提升能源產量，以因應人工智慧（AI）快速普及所激發的能源需求。

川普19日在就職前夕的晚會上說道：「我們將動用緊急權力，讓國家、企業家和有資金的人建造大型工廠，AI工廠。我們需要的能源是目前的兩倍，最終可能還會超過這個數字。」

據紐約大學布倫南司法中心報告，宣布全國緊急狀態後，總統可以動用多達150項特別權力，這些權力通常用於應對颶風、恐怖攻擊等突發事件。目前尚不清楚川普是否能如願利用這些權力來實現建造更多發電廠的目標。

若川普宣布全國能源緊急狀態，他也能動用其他法律的多項緊急權力，包括一項冷戰時期的《國防生產法》（Defense Production Act）。此法最初由時任總統杜魯門（Harry Truman）在韓戰期間用於提升鋼鐵生產。

拜登也曾援引此法，推動美國製造再生能源技術，包括太陽能板、燃料電池和熱泵。拜登表示，這些技術對於因應氣候變遷並提升國內安全極為重要。

川普 拜登

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