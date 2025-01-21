聽新聞
0:00 / 0:00

川普就職 發起「常識革命」…宣告美國迎接成功新時代

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國新任總統川普（路透）
美國新任總統川普（路透）

川普於美東20日中午在華府國會山莊內的圓型大廳宣誓就職，成為美國第47任總統。在第二任的就職演說中，他呼籲發起一場「常識的革命」（Revolution of Common Sense），並宣告美國將迎接一個「國家成功的新時代」。預計上任後幾日他就會簽署至少100道行政命令，啟動他的民粹化和民族主義式政策，塑造出一股「震懾」出場的氣勢。

儘管戶外有北極寒流帶來的嚴寒及強風，川普在就職演說闡述今後四年的執政願景及目標，「我對我們國家處於一個令人興奮、激動的成功新時代開端，很有信心且很樂觀，我懷抱這樣的心情回任總統。一股改變的浪潮正席捲這個國家」。 川普提到，「我今天要對美國人民傳達的訊息就是，我們再一次以人類歷史上最偉大文明的勇氣、活力與生命力，起而行的時候到了」。

這次與八年前大多在抱怨「美國慘況」的好鬥川普不同，這次的就職演說更加樂觀，並描述他認為國家最迫切的問題及解決方案。

典禮結束後川普到國會山莊的總統廳，簽署包括新政府人事任命在內的重要文件、備忘錄、公告和超過100道行政命令。他私下對幕僚說「不簽到手斷不罷休」，而他第一任四年「才」發布220道行政命令。

另外，消息人士透露這場就職大典募得2.5億美元，除了創歷來美國總統之最，更是川普上個任期的兩倍多。這場典禮還寫下多項紀錄，例如美國近40年來最冷的總統就職日、首度邀請外國領袖與政府首長出席、最多科技巨頭出席。相較於八年前就職日，全美這次不見廣泛的抗議活動，或許是美國民眾對川普反感降低的跡象之一。

川普競選期間即揚言，第二任期的「頭一天」就要當個「獨裁者」。首波措施預計包括限制移民、提高關稅以及放寬從能源到加密幣等多項領域的監管。川普團隊的目標是立即重設美國政策，並開始兌現他在競選期間做出的重大改革承諾，特別是他誓言要推翻拜登多項政策。

Beacon政策顧問公司管理合夥人、曾任布希政府官員的麥羅表示，「他們的目的是以『震攝』的方式行動，讓對手措手不及」；「他們這四年來天天都在為這天做準備，有一支律師團隊在深入研究如何實現目標。」  

川普在就職前夕，於華府舉辦盛大造勢集會，當時即表示他上任頭100天將是「震撼與威懾」，會祭出上百道行政命令，推翻前朝拜登激進和愚蠢的政策。

川普和團隊已表明他們的當務之急，計劃就美墨邊境宣布全國緊急狀態，動用聯邦資源拘留從墨西哥越境的移民，但限制尋求庇護的能力，並啟動他所謂美國史上最大規模的驅逐行動。

川普 移民 美國

延伸閱讀

美媒曝川普上任首日無新關稅 美元應聲貶逾1%

封關在即 法人：台股觀察川普政策及日本央行動態

華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」

TIME總統就職專刊封面 川普一手掃空桌面凸顯全面變革

相關新聞

川普：改變席捲美國…就職宣告迎接新時代 號召常識革命

川普於美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時），在華府國會山莊圓型大廳宣誓就職美國第四十七任總統。他在就職演說中呼籲發...

副手對話 范斯會韓正談經貿

美國副總統范斯十九日在華盛頓會見中國大陸國家副主席韓正，路透報導，雙方討論包含具成癮性藥物芬太尼、貿易平衡和區域穩定等問...

逾百行政命令…川普第一擊 非法移民、氣候協定

川普廿日宣誓就任美國總統，計畫上任當天起迅速簽發超過一百道行政命令，包括限制移民、退出巴黎氣候協定等，美國之音說，這將對...

代表團獲觀禮貴賓票 韓國瑜體育館包廂看就職轉播

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，美東時間廿日上午六時自飯店出發。我代表團取得貴賓票，於華府第...

一口氣宣布百項？ 行政命令威力究竟有多大？

（德國之聲中文網）特朗普計劃在上任初期就簽署一系列的行政命令。這些命令由總統直接發布，無需國會批准，特朗普希望通過簽署這些行政命令迅速試試政策並創造既定事實。預計大部分命令可能涉及移民、能源和貿易領域

誰將出席川普就職典禮？

（德國之聲中文網）卸任總統拜登預計將出席川普的就職典禮，盡管2021年川普拒絕參加拜登的就職典禮。 所有在世的前總統——克林頓、布什和奧巴馬預期都將攜妻子出席川普的就職典禮，例外是米歇爾·奧巴馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。