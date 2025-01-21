川普就職 發起「常識革命」…宣告美國迎接成功新時代

川普於美東20日中午在華府國會山莊內的圓型大廳宣誓就職，成為美國第47任總統。在第二任的就職演說中，他呼籲發起一場「常識的革命」（Revolution of Common Sense），並宣告美國將迎接一個「國家成功的新時代」。預計上任後幾日他就會簽署至少100道行政命令，啟動他的民粹化和民族主義式政策，塑造出一股「震懾」出場的氣勢。

儘管戶外有北極寒流帶來的嚴寒及強風，川普在就職演說闡述今後四年的執政願景及目標，「我對我們國家處於一個令人興奮、激動的成功新時代開端，很有信心且很樂觀，我懷抱這樣的心情回任總統。一股改變的浪潮正席捲這個國家」。 川普提到，「我今天要對美國人民傳達的訊息就是，我們再一次以人類歷史上最偉大文明的勇氣、活力與生命力，起而行的時候到了」。

這次與八年前大多在抱怨「美國慘況」的好鬥川普不同，這次的就職演說更加樂觀，並描述他認為國家最迫切的問題及解決方案。

典禮結束後川普到國會山莊的總統廳，簽署包括新政府人事任命在內的重要文件、備忘錄、公告和超過100道行政命令。他私下對幕僚說「不簽到手斷不罷休」，而他第一任四年「才」發布220道行政命令。

另外，消息人士透露這場就職大典募得2.5億美元，除了創歷來美國總統之最，更是川普上個任期的兩倍多。這場典禮還寫下多項紀錄，例如美國近40年來最冷的總統就職日、首度邀請外國領袖與政府首長出席、最多科技巨頭出席。相較於八年前就職日，全美這次不見廣泛的抗議活動，或許是美國民眾對川普反感降低的跡象之一。

川普競選期間即揚言，第二任期的「頭一天」就要當個「獨裁者」。首波措施預計包括限制移民、提高關稅以及放寬從能源到加密幣等多項領域的監管。川普團隊的目標是立即重設美國政策，並開始兌現他在競選期間做出的重大改革承諾，特別是他誓言要推翻拜登多項政策。

Beacon政策顧問公司管理合夥人、曾任布希政府官員的麥羅表示，「他們的目的是以『震攝』的方式行動，讓對手措手不及」；「他們這四年來天天都在為這天做準備，有一支律師團隊在深入研究如何實現目標。」

川普在就職前夕，於華府舉辦盛大造勢集會，當時即表示他上任頭100天將是「震撼與威懾」，會祭出上百道行政命令，推翻前朝拜登激進和愚蠢的政策。

川普和團隊已表明他們的當務之急，計劃就美墨邊境宣布全國緊急狀態，動用聯邦資源拘留從墨西哥越境的移民，但限制尋求庇護的能力，並啟動他所謂美國史上最大規模的驅逐行動。