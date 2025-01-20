川普就職典禮倒數 國會大批軍警設滴水不漏防線

美國候任總統川普去年打選戰時兩度與死神擦肩，如今將正式入主白宮，維安機構不敢大意，宣誓就職地點國會大廈上午7時已見大批警力，安全區域周圍更架起創紀錄48公里長、2.4公尺高防攀爬護欄，為維安設下滴水不漏的防線。

極地渦旋襲美，川普就職典禮將移師室內，為40年來首見。為預防孤狼式攻擊，執法部門升級安全措施，全美各地警力湧入華府支援。

中央社記者在美國國會大廈外目擊，半小時內，直升機至少來回5度巡邏監看；沒有取得任何最新版許可證者，統統被擋在國會大廈外圍，甚至出了最近地鐵站就無法往前，記者也數度被制止、不得靠近部分入口，必須掉頭。

華府常見高政治敏感度事件，今天總統就職典禮將是兩週來第3次最高級別的「國家特別安全事件」，之前兩次分別是1月6日國會認證去年11月選舉結果，以及前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬。

華府警察局局長史密斯（Pamela Smith）13日於記者會表示，當地警局將增援約4000名警察。國會警察也將得到近1000名警察的支援。美國特勤局（US SecretService）指出，約有2.5萬名執法及軍事人員在現場確保就職典禮順利進行。

另外，維安團隊在屋頂上會部署狙擊手，地面上有戰術小組。

去年大選期間發生兩次衝著川普而來的暗殺事件，震驚全美；近期又有紐奧良（New Orleans）車輛衝撞人群及賭城拉斯維加斯爆炸案，維安團隊幾個月來一直處於高度戒備狀態。

執法官員也擔心就職典禮期間的抗議活動可能變得混亂。許多團體已申請示威許可證，其中有些組織曾舉行抗議活動，後來遭逮捕。到今天上午10時為止，國會大廈外圍氣氛和平，未見任何抗議團體，零星人潮多以川普支持者為主。