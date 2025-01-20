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防川普報復 拜登預先赦免前防疫專家佛奇、退將米利

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統拜登今天預先赦免前防疫專家佛奇、退將米利，以及調查國會大廈襲擊事件的眾議院委員會成員。拜登於卸任前最後數小時運用特殊權力，以防川普上任後可能採行報復。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）做出這項決定前，川普（Donald Trump）曾警告，凡是在政治上與他作對，或是打算追究他試圖推翻2020年敗選結果，以及追究他在2021年元月6日國會山莊遇襲事件中所扮演角色的那些人，都列入了他的政敵名單。

川普已挑選力挺他稱2020年選舉被竊、矢言懲罰參與調查他的人進入內閣。

拜登發表聲明說：「發布這些赦免不應被誤解為承認任何人觸犯任何不法行為，接受赦免也不應被誤解為承認任何罪行，這些公務員為國家所做的不懈貢獻，我們國家深表感謝。」

美聯社指出，按慣例美國總統在任期結束時都會頒布赦免，但這些赦免通常是給被判有罪的美國平民百姓，但拜登以最廣泛、最未經檢驗的方式使用這項權力：赦免那些還沒被調查的人。

佛奇曾任美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長近40年，包括在川普第1任期內。2022年退休前，佛奇還擔任過拜登的首席醫療顧問。

佛奇幫助協調美國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的做法，曾因抗拒川普未經檢驗的公衛看法而惹怒川普。

密利是前參謀首長聯席會議主席，曾稱川普是法西斯主義者。

川普 拜登 美國

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