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拿到4張VIP票！開箱川普就職貴賓包廂 綠委：應給外交人員大掌聲
川普將在美東時間20日中午（台灣時間21日凌晨1時）宣誓就職美國總統，民進黨立委王定宇稍早曬出合照，透露代表團已獲邀進入圓形大廳觀禮，另外爭取到4張包廂貴賓票，由立法院長韓國瑜、台美國會聯誼會王定宇和柯志恩二位會長、加上民眾黨代表陳昭姿委員，一同從貴賓通道進場。
賴清德總統指派立法院長韓國瑜，率領跨黨派立委赴美祝賀川普就職，成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人；由於華府面臨嚴寒，就職典禮將移師室內至圓形大廳，我國慶賀團是否能現場觀禮出現變數。
不過，王定宇稍早在臉書貼出朝野立委搭捷運的合照，感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，代表團取得獲邀進入室內觀禮的邀請票。他也透露，除了全體成員確認受邀進入室內場地，也爭取到四張包廂貴賓票，由他、韓國瑜、柯志恩、陳昭姿委員一同從貴賓通道進場。
王定宇隨後在臉書開箱川普就職典禮貴賓包廂區，他說，台灣代表團不僅可以進場，還進入貴賓包廂區，很榮幸能見證歷史一刻，感謝外交部及駐美代表處第一線外交人員，做得非常好，這是平時扎實的功夫，國人應給這些人大大掌聲。
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