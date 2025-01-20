快訊

菲女在十分車站拍列車駛過身旁美照 張開雙手被撞受傷

高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

聽新聞
0:00 / 0:00

拿到4張VIP票！開箱川普就職貴賓包廂 綠委：應給外交人員大掌聲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
我方代表團取得獲邀進入室內觀禮。圖／截自王定宇臉書
我方代表團取得獲邀進入室內觀禮。圖／截自王定宇臉書

川普將在美東時間20日中午（台灣時間21日凌晨1時）宣誓就職美國總統，民進黨立委王定宇稍早曬出合照，透露代表團已獲邀進入圓形大廳觀禮，另外爭取到4張包廂貴賓票，由立法院長韓國瑜、台美國會聯誼會王定宇和柯志恩二位會長、加上民眾黨代表陳昭姿委員，一同從貴賓通道進場。

賴清德總統指派立法院長韓國瑜，率領跨黨派立委赴美祝賀川普就職，成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人；由於華府面臨嚴寒，就職典禮將移師室內至圓形大廳，我國慶賀團是否能現場觀禮出現變數。

不過，王定宇稍早在臉書貼出朝野立委搭捷運的合照，感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，代表團取得獲邀進入室內觀禮的邀請票。他也透露，除了全體成員確認受邀進入室內場地，也爭取到四張包廂貴賓票，由他、韓國瑜、柯志恩、陳昭姿委員一同從貴賓通道進場。

王定宇隨後在臉書開箱川普就職典禮貴賓包廂區，他說，台灣代表團不僅可以進場，還進入貴賓包廂區，很榮幸能見證歷史一刻，感謝外交部及駐美代表處第一線外交人員，做得非常好，這是平時扎實的功夫，國人應給這些人大大掌聲。

川普 王定宇 貴賓 韓國瑜

延伸閱讀

華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」

TIME總統就職專刊封面 川普一手掃空桌面凸顯全面變革

川普就職典禮改室內 王定宇曬立委合照：已取得邀請票

川普即將就職 新台幣強彈1.18角收32.808元

相關新聞

拿到4張VIP票！開箱川普就職貴賓包廂 綠委：應給外交人員大掌聲

川普將在美東時間20日中午（台灣時間21日凌晨1時）宣誓就職美國總統，民進黨立委王定宇稍早曬出合照，透露代表團已獲邀進入...

趕在卸任前 拜登赦免佛奇等川普潛在報復對象

拜登20日在卸任美國總統前，搶先赦免白宮前首席醫療顧問佛奇、美軍退將密利及調查2021年1月6日國會暴動案的聯邦眾議院委...

大馬總理淡化川普上台關稅衝擊 認為撐過初期陣痛就會回歸常軌

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在近日接受媒體專訪時，嘗試淡化外界對美國總統當選人川普上台後，可能會透過實...

華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」

美國總統當選人川普今天將宣誓就職，根據事先擬妥的講稿，他會在演說中號召「常識革命」。這將是川普重返白宮歷史性的一刻，且他...

TIME總統就職專刊封面 川普一手掃空桌面凸顯全面變革

「時代雜誌」（TIME）今天公布美國總統當選人川普就職專刊的封面，畫中川普坐在橢圓形辦公室桌前，一手揮掃清空現任總統拜登...

取得貴賓票！我代表團在體育館包廂收看川普就職典禮

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，20日上午6時自飯店出發。據了解，代表團已取得貴賓票，將於華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。