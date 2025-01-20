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趕在卸任前 拜登赦免佛奇等川普潛在報復對象
拜登20日在卸任美國總統前，搶先赦免白宮前首席醫療顧問佛奇、美軍退將密利及調查2021年1月6日國會暴動案的聯邦眾議院委員會成員等人，以防來自繼任總統川普的潛在報復。
拜登聲明，發布這波赦免不應被誤解為承認任何人參與不當行為，這些人接受赦免也不應被誤會是承認對任何犯行有罪，「由於他們對國家的不懈奉獻，我國欠這些公僕一份感謝」。
美聯社報導，川普曾警告會有一份「敵人清單」，上頭羅列曾冒犯他的政敵，以及尋求就川普企圖推翻2020年總統大選及涉入國會山莊暴動案究責的人。
佛奇曾任國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任將近40年，2022年退休前擔任拜登首席醫療顧問，協助協調美國新冠防疫對策。佛奇曾因拒絕為川普毫無根據的說法背書而招致其不滿，右翼民眾也因口罩強制令等政策抨擊佛奇，認為這些政策侵害其權利。
密利曾任美國參謀首長聯席會議主席，他曾說川普是法西斯主義者，並詳述川普在國會山莊致命暴動案的相關作為。密利已感謝拜登赦免，表示今後不用擔心遭到「報復」。
共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼和金辛格等調查該暴動案的眾院委員會成員和職員，同樣獲拜登赦免；曾到該委員會作證的國會山莊和華府都會警方人員也獲赦免。
美聯社說，總統卸任之際慣例會做出赦免，但對象通常是已遭定罪的一般民眾；拜登則以最廣泛、最未經測試的可能方式運用該權限，即赦免那些還未受到調查的人。
拜登任內的赦免和減刑人數創下歷任總統紀錄。拜登17日已為近2500名非暴力毒品犯罪者減刑，先前也宣布對40名聯邦死囚中的37名減刑，改為終身監禁不得假釋；前一屆川普政府執行過13次死刑。
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