川普就職在即 教宗盼美國因他領導沒有仇恨
美國總統當選人川普即將就任，羅馬天主教教宗方濟各（PopeFrancis）今天呼籲川普引領一個「沒有仇恨空間」的社會，並推動「不同群體、民族和國家之間的和平與和解」。
法新社報導，現年88歲的教宗方濟各針對川普就職發表談話，他向川普致以「親切的問候」，並向川普保證會「祈求全能的上帝賜你智慧、力量和保護」。
這位全球天主教教會的領袖還說：「我希望在你的領導下，美國人民能夠繁榮昌盛，並且始終努力建立一個更公正的社會，一個沒有仇恨、歧視和排斥的社會。」
「與此同時，由於人類大家庭面臨許多挑戰，更不用說戰爭的危害，我也祈求上帝指引你們，推動不同群體、民族和國家之間的和平與和解」。
方濟各昨天受訪批評川普將大規模驅逐無證移民的計畫，他告訴義大利電視台Nove：「如果這是真的，這將是一場災難，因為這將使得貧苦之人一無所有，更加悲慘。」
川普矢言執行「美國史上最大規模的驅逐行動」，但此舉將面臨法律挑戰，以及若干國家可能會拒絕接受被驅逐者。方濟各往昔曾批評川普的反移民政策。
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