取得貴賓票！我代表團在體育館包廂收看川普就職典禮

立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普就職典禮，20日上午6時自飯店出發。據了解，代表團已取得貴賓票，將於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的V.I.P.包廂內收看就職轉播。

賴清德總統指派韓國瑜，率領跨黨派立委赴美祝賀川普就職，成員包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

為防華府嚴寒來襲，川普日前宣布將原來安排在戶外舉行的就職典禮移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）內。由於空間有限，我代表團未能到場觀禮，必須另覓他處。

我駐美代表處保密到家，直到20日上午6時仍不願透露細節。不過，據了解，代表團20日上午出發後，即前往第一資本體育館，代表團中包括韓國瑜、王定宇、柯志恩，以及民陳昭姿將於貴賓包廂收看就職轉播。

王定宇也在臉書表示，感謝外交部和駐美代表處同仁努力，代表團已取得獲邀進入室內觀禮的邀請票，並貼出朝野立委代表搭乘地鐵的合照。

王定宇說，因為大範圍交通管制，全體搭乘捷運前往，因為天氣寒冷，穿著包得像包子一樣。

據悉，代表團中7位立委是搭乘地鐵，但韓國瑜則是搭乘專車出發。

川普就職典禮移入室內，川普日前宣布，第一資本體育館20日將開放民眾入場觀賞就職典禮的轉播；川普說，他預計在宣誓就職後，親赴第一資本體育館加入群眾的行列，並主持總統遊行。